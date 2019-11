Cuatro experiencias que no te puedes perder en El Salvador

Durante estos días de vacaciones anímate a dar una vuelta por ‘El Pulgarcito de Ámerica’

Llega la época de fiestas y días libres. Y a la hora de hacer turismo y vacacionar, El Salvador es un país que ofrece mucho. Por ejemplo, un excelente clima tropical, hermosas playas, pueblos artesanales, zonas arqueológicas, lugares para ecoturismo y sobre todo, calidez humana.

Si por alguna razón, aún no conoces ‘El Pulgarcito de América’, no dejes que te desaliente la desinformación. Anímate, prepara las maletas, tu apetito por las pupusas y no dejes de visitar al menos estos lugares:

Joya de Cerén (La Libertad)

Este sitio arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad muestra los vestigios de una comunidad agrícola prehispánica que fue enterrada tras la erupción de un volcán, el Laguna Caldera en el año 600 A.C.

Este sitio al igual que las ruinas del Tazumal o San Andrés muestran a los visitantes la vida de los pobladores de Centroamérica en ese tiempo.

Playa El Tunco / Sunzal (La Libertad)

En El Salvador las playas son un orgullo nacional y en los últimos años, El Tunco se ha convertido en un destino turístico obligado de extranjeros surfistas y bohemios.

Oleaje alto, una pequeña villa con pequeños negocios, discotecas, bares, hoteles y restaurantes son la atracción para turistas entusiastas de todo el mundo. Cerca, también hay playas emblemáticas como El Sunzal, rodeadas de restaurantes con impresionantes vistas al Pacífico.

La Ruta de Las Flores (Sonsonate / Ahuachapán)

Pueblos Vivos. Ese es el nombre que le dan los encargados del turismo en El Salvador a lugares como Nahuizalco, Salcoatitán, Juayua, Apaneca y Ataco —municipios que forman parte de la famosa Ruta de Las Flores.

Esta serie de pueblos es una mezcla de arquitectura colonial y tonos indígenas.

Una buena forma de experimentar la comida local, es visitar particularmente los mercados el fin de semana —no te puedes perder las pupusas y las yucas; también puedes comprar artesanías o realizar investigaciones sobre por qué el café salvadoreño es famoso en todo el mundo.

Ecoturismo en El Pital y Cerro Verde (Chalatenango / Sonsonate)

El Pital es el cerro más alto de El Salvador y se encuentra a 8,900 pies de altura sobre el nivel del mar (Big Bear, en Califoria, está a 6,700).

Y aunque no llega a caer nieve es un exquisito y frío bosque tropical, que ofrece vistas impresionantes; además de la oportunidad de hacer senderismo y ecoturismo en El Salvador.

El Parque de Montaña Cerro Verde es también uno de los lugares más impresionantes de este país. Miradores a dos volcanes, a un hermoso lago y la oportunidad de escalar ambos colosos es una de las mayores atracciones.