Ex amor de Gabriel Soto es la nueva novia de Eduardo Yáñez

View this post on Instagram

Me entero que a la revista ¡HOLA! no le interesaron la serie de fotografías en las que queda claro que #MarthaJulia y #EduardoYañez son novios. Sí, en el popof semanario le dijeron “no es material de nuestro interés” a la persona que intentó filtrar las imágenes (persona que yo sospecho fue enviada por la propia Martha Julia). ¡Ni modo! La nueva pareja de tórtolos no compartirá páginas con la gente de la realeza. Vía: #kaffievillano