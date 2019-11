La Banda MS se pone navideña y estrena “Alrededor del Árbol de Navidad”

la Banda MS estrenará el video de la canción éste 2 de diciembre

Ya es costumbre que en estas fechas la Banda MS se ponga navideña y este año no ha sido la excepción, han decidido hacer una versión a su más puro estilo de la canción “Alrededor del Árbol de Navidad” (“Rocking Around The Christmas Tree”).

El cover, que ya está disponible en todas las pltaformas digitales, se trata de una versión con banda sinaloense de un clásico navideño, aunque de acuerdo a Oswaldo Rivas, cantante de la agrupación, al menos él no lo había escuchado antes, sin embargo, invitó a todos sus seguidores al tiempo que les deseo pasar una agradable época decembrina en compañía de sus familias.

“Alegramos las fiestas Decembrinas con nuevo tema! 🎅👌🎶 Ya lo puedes escuchar 🎧🤠🎶 En todas las plataformas digitales: link en nuestras historias 👉 @lizosmusic Este Lunes 02 Estreno del video 📽 Por el canal de Lizos Music 📀”, fue el mensaje que compartió la agrupación a través de Instagram.

Anteriormente la Banda MS había hecho versiones en banda de “Noche de Paz”, y “Santa Claus Llegó a la Ciudad”, sin embargo es la primera vez que se hace una versión así para “Alrededor del Árbol de Navidad”.

Por ahora está disponible en YouTube el audio de la canción, sin embargo la Banda MS estrenará el video éste 2 de diciembre para todos sus seguidores.

