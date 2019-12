Busca familia LeBarón cooperación internacional, marchan contra gobierno de AMLO

Asegura Julián LeBarón que él y su familia no son traidores de la patria

MÉXICO – La familia LeBarón rechazó querer una invasión militar a México para enfrentar al crimen, y pidió al Gobierno federal buscar cooperación internacional para resolver este problema.

“Nadie de nosotros queremos una invasión militar de México, nadie. Inclusive, nosotros estamos dispuestos a pelear ayudando a las instituciones, pero lo que estamos viendo es que estamos rebasados y necesitamos ayuda de donde venga para detener la masacre “, afirmó el activista Julián LeBarón en un audio en posesión de REFORMA.

Los LeBarón comentaron que ellos están dispuestos a cooperar con la Secretaría de Relaciones Exteriores para poder conseguir este apoyo.

“Tenemos un mensaje para el Secretario de Relaciones Exteriores. Nos ponemos a la orden para buscar ayuda internacional de países que ya tienen experiencia en crear comunidad y detener el crimen”, comentaron.

Asimismo, Julián LeBarón pidió que no se lucre con la causa que afectó a su familia para la marcha en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador que se realiza este 1 de diciembre.

“Nuestra propuesta es marchar con un solo mensaje. Estamos pidiendo que no se nos ponga en frente de esa marcha a la que nosotros nos vamos a unir. Vamos a pedir que nos den la última palabra para escuchar todas las partes”, aclaró.

“Con los que vamos a marchar, ya acordaron que el mensaje de nosotros es que tenemos que parar la masacre que hay en nuestro país, parar la violencia. Mucho más allá de las diferencias ideológicas, y de partido, tenemos que unirnos para detener a los que están asesinando a los mexicanos”.

Además, el activista convocó a víctimas de la violencia a marchar con los LeBarón este 1 de diciembre del Monumento de la Revolución al Museo de Memoria y Tolerancia.

“Estamos proponiendo a todas las víctimas de la violencia, a todos los que han sido lastimados y todos los que quieran del Monumento a la Revolución marchar con nosotros al Museo de Memoria y Tolerancia para darnos un abrazo y para ponernos de acuerdo en que vamos a trabajar juntos. Y vamos a pedir ayuda y cooperación internacional para detener la masacre el crimen y la violencia”, propuso.

Al final, el activista aseguró que su familia no es traidora y lo único que buscan es detener a los criminales.

“No somos traidores ni vendepatrias y creemos que los que están vendiendo la patria son los que asesinan a su prójimo. No tienen patria, no tienen pueblo y no tienen madre los sicarios y los asesinos. Y los vamos a detener”, agregó.

El 4 de noviembre, nueve miembros de las familias LeBarón y Langford fueron asesinadas en La Mora, Municipio de Bavispe en los límites entre Sonora y Chihuahua.

Para la familia LeBarón, los cárteles mexicanos representan más peligro para Estados Unidos que los grupos terroristas.

Ante ello, el activista Julián LeBarón envió una petición a la Casa Blanca para designar terroristas a los cárteles mexicanos.