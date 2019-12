Noelia presume sus atributos en entallados leggins: curvas de locura

View this post on Instagram

Cuando tus sueños se convierten en proyectos y los logras concretar, entonces vienen los momentos para celebrar y recordar que te caiste 200 veces antes de poderte levantar. No hay logro sin sudor ni la verdadera felicidad sin lagrimas. LOS TRIUNFOS ESTAN PAVIMENTADOS POR FRACASOS. LA GLORIA ES SOLO DE LOS VALIENTES! #Noelia #Noeliascabaretgroup