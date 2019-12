Zuleyka Rivera come pizza desde la tina y encuerada

View this post on Instagram

🚨🚨🚨 @durafitlatino @durafitlatino @durafitlatino 🚨🚨🚨imaginate poder programar tu vida, de forma en que nunca dejes de comer tus comidas favoritas.. de manera conciente, camino al estilo de vida que ame tu escencia. – – Yo, me doy mi gustito de vez en cuando, ¿cómo lo hago? Con un plan de ejercicios y nutrición adecuado para mí. Tener un estilo de vida saludable es importante, no dejar de vivir también lo es. Con una combinación de alimentación adecuada y ejercicios, podemos lograrlo. Te invito @durafitlatino, una guía real inspirada en un buen estilo de vida. Coming Soon! #durafitlatino