En qué situaciones es conveniente arrendar tu propiedad a un tercero

Deudas y cambio de residencia, las razones más comunes para rentar.

Adquirir una responsabilidad financiera para hacerse de su patrimonio, puede no ser una tarea sencilla y resulta más complicado cuando el panorama personal se complica. Sin embargo, en la actualidad, existen opciones que le permitirán mantener su casa.

Los impuestos, el mantenimiento y diversos gastos que se generan al tener un lugar para vivir, también se convierten en factores que podrían complicar la situación económica de la persona que paga una hipoteca.

Hoy en día, ante el conflicto primordial de no ser embargado por algún retraso y perder lo que esperaba fuera su patrimonio por siempre, puede recurrir a la renta temporal, el cual consta de buscar a un inquilino que, por medio de un contrato, tenga claro los tiempos a los que se somete para rentar.

Además, de que al arrendar su propiedad puede cubrir su hipoteca completa, también se pueden deducir impuestos en mantenimiento del lugar. Eso sí, deberá contemplar la posibilidad de ser usted quien se someta a rentar una casa de menor valor en lo que recupera sus finanzas.

Por otra parte, aplicaciones como Airbnb permiten una excelente opción de no abandonar su hogar mientras lo renta. Aunque eso signifique menos ingreso por el mismo y la cuestión de sólo rentar una habitación o todo el lugar.

Otra situación que conflictúa a un propietario es el traslado a otra ciudad por cuestiones laborales o personales no contempladas que harían que tuviera que abandonar su patrimonio, sin querer desprenderse de él, teniendo los mismos recursos anteriores para echar mano y no deshacerse de su hogar.

Finalmente, la opción de vender la propiedad no suele ser un tema fácil. No existen tantos compradores como se piensa y el hecho del mantenimiento de un lugar que ya no se quiere, puede ser más pesado de atender, por lo que la renta con opción a compra o la aclaración en el contrato de arrendamiento de la posibilidad de que el lugar sea vendido, puede hacer que adquiera un ingreso extra mientras logra su objetivo de venta.

