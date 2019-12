La Chiquibaby se lanza como cantante

View this post on Instagram

👏🏼👏🏼👏🏼@maffio: @chiquibabyla gracias por darme la oportunidad de aportar mi granito de arena con mi brother @enderthomas en unos de tus Bucket Lists. Quiero que sepas que me sorprendiste. Al principio estaba un poquito nervioso pero el producto final quedo increíble. Soy un veterano en el Music Business y un concejo que quiero darte, es que deberías tomar la Música como carrera en serio ya que fui testigo de tu talento innato y tu voz cautivadora. Espero producirte mas temas cuando estes llenando estadios. Mucha suerte!!!!! TALENTO!! Puro @unnuevodia