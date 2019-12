¿Por qué Bárbara Bermudo se había alejado de la televisión?

View this post on Instagram

De regreso casa y haciendo lo que más me apasiona….ayudar e informar a la comunidad por el proceso de escoger un seguro de salud que se ajuste a tu necesidad pero lo más importantes, prevenir una muerte prematura y complicaciones como lo que me paso a mi … Para mas información llama a Enterate con Bárbara 1-833-962-0072 o escríbeme para orientarte . Aquí estamos en nuestro call center atendiendo las llamadas …. estamos en la recta final ! @enterateconbarbara #enterateconbarbara