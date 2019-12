Gabriela Spanic afirma que hace tiempo que “la quieren ver destruida”

View this post on Instagram

Mucha gente no le teme a Dios! Y decreto victoria sobre mi vida y la de mi hijo! No temo, porque el todo poderoso está con nosotros! Seguiré adelante! Dios me a bendecido con tantos dones y virtudes! Él mostrará lo oculto, y hará Justicia Divina! Hace mucho tiempo me quieren ver destruida! Pero lo lamento! El gozo que Dios me dio! Nadie me lo quita! Y mucho menos las bendiciones que están por llegar! Mi milagro viene de camino!los amo a tiempo mis Ángeles! Y sigamos orando con fe! Porque ciertamente veremos la recompensa de los impíos! Mujer no temas, habla fuerte, y no permitas más violencia en tu vida!