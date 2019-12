Julissa confirma la verdadera razón de pelea entre OV7 y Ari Borovoy

Tras rumores, al fin de sabe porque hubo conflicto en la agrupación

El conflicto entre OV7 y Ari Borovoy ha sido un tema de mucha polémica que terminó con tremendos abucheos a este último durante un concierto. Actualmente el grupo está conformado por Ari, Mariana Ochoa, Lidia Avila, Erika Zaba y Óscar Schwebel.

Ninguno de los integrantes ha hablado en claro de que era el conflicto que tenían con Ari, quien es el que lleva la gira de los 90s Pop Tour. Se había rumoreado que era a causa de pagos, pero ninguno de los cinco miembros confirmó la noticia públicamente.

Cuando Julissa fue al programa “Ventaneando”, los periodistas abordaron el tema ya que ella fue la creadora de Onda Vaselina. Después de un conflicto entre ella y los cantantes, terminaron su relación y fue cuando nació OV7.

Julissa confirmó que habló con Óscar, quien le dijo cual era la razón de la controversia.

“Cuando hay problemas, yo le digo: ‘hay chismes, ¿qué pasa?’. Entonces él me escribe y me dice: ‘pues es que no nos querían pagar, pero ya se arregló todo‘”, declaró en el programa de espectáculos Julissa.