Adónde ir y qué hacer en el Área de la Bahía

Sábado 7 de diciembre

El Tren de Santa

El Napa Valley Wine Train celebra el regreso del Tren de Santa. Junto con los amigos elfos y las hadas, los invitados se embarcarán en un viaje musical y interactivo al taller de Santa Claus en el Polo Norte. Habrá chocolate caliente, galletas y otros bocados navideños. Reservaciones disponibles hasta el 27 de diciembre, 5 pm y 7 pm, en 1275 McKinstry Street en Napa. Reservaciones y más en www.winetrain.com o llame al 800-427-4124

Pista de Patinar en el Muelle

Esta temporada de fiestas toda la familia puede disfrutar de momentos especiales en el muelle Santa Cruz Broadwalk, patinando sobre el hielo en su evento Boardwalk Holiday Ice. Las festividades incluyen películas al aire libre, manualidades coloridas, juegos, luces, decoraciones y mucho más. Hasta el 5 de enero en 400 Beach St. Santa Cruz. www.beachboardwalk.com

Patinaje sobre hielo en San José

Disfruta la pista circular de hielo en San José, debajo de palmeras que destacan majestuosamente en el día y se iluminan por la noche. Hasta el 12 de enero en 120 S. Market St. Horarios en www.downtownicesj.com

Navidad en el Parque

A San José llega la celebración navideña tradicional Christmas in the Park. La Plaza César Chávez se transforma en una fantasía navideña con exhibiciones musicales y animadas y el enorme árbol navideño lleno de luces brillantes. Hasta el 5 de enero de 9 am a 12 am,en el parque César Chávez. www.christmasinthepark.com

Fiesta en el Parque Six Flags

Uno de los eventos más festivos y mágicos del norte de California regresa al parque de atracciones Six Flags Discovery Kingdom, en la ciudad de Vallejo. Destacan el paseo por Winter Wonderlane y Toy Land y los espectáculos con delfines y tigres. Hasta el 5 de enero en 1001 Fairgrounds Dr. SW. www.sixflags.com/discoverykingdom

Pista de hielo en San Francisco

En el centro de San Francisco, la plaza Union Square invita a patinar sobre hielo durante la temporada de fiestas de invierno. Hasta el 20 de enero de10 am a 11:30 pm en 333 Post St. Para boletos y horarios visite www.unionsquareicerink.com

WinterFest en Great America

El parque de diversiones en Santa Clara, California’s Great America, celebra la temporada de fiestas con WinterFest. Toda la familia podrá patinar frente del icónico Carrusel Columbia y subirse en más de 60 juegos en el parque. Habrá actividades navideñas, entretenimiento en vivo y mucho más. Hasta el 31 de diciembre. www.cagreatamerica.com

Miércoles 11 de diciembre

El Cascanueces del Ballet de San Francisco

Comparte esta temporada de vacaciones con el Ballet de San Francisco y disfruta las luces, la música, los copos de nieve, las flores que bailan y admira una niña que sueña en un nuevo mundo único y mágico junto a su Cascanueces. La presentación de este clásico ballet será del 11 al 29 de diciembre en el War Memorial Opera House, en el 301 Van Ness. www.sfballet.com

Cirque Dream Holidaze

Dele un regalo de imaginación a la familia al disfrutar de la producción Cirque Dreams Holidaze en San José. Es la combinación de un musical, un circo y las fiestas decembrinas sobre un escenario, con más de 300 disfraces imaginativos, 20 actos asombrosos de clase mundial, música, color, brillo y mucho más. Las El 11 y 12 de diciembre, 7:30 pm, en el San Jose Civic, 135 W. San Carlos. www.cirqueproductions.com

Jueves 12 de diciembre

Chocolate y arte

El Centro Cultural de SOMArts presenta el evento The Chocolate and Art Show en San Francisco. Disfruta de algunos de los mejores artistas, fotógrafos y creadores prometedores del área. Habrá pintura corporal, música en vivo, pintura de caras y degustación de chocolates. El 12 y 13 de diciembre, 8 pm, en el SOMArts Cultural Center, 934 Brannan St. San Francisco. www.chocolateandartshow.com

Viernes 13 de diciembre

¡Sabor!

Acompaña a DJ José Ruiz en La Peña Lounge, Berkeley, para un otoño lleno de noches de mezclas eléctricas con ritmos latinos y más. La fiesta será cada segundo viernes del mes hasta el 13 de diciembre, 8 pm en La Peña Cultural Center 3105 Shattuck Ave. www.lapena.org