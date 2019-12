¿Puedes pagar por tu cobertura de salud?

Nuevos subsidios estatales ayudan a costear el seguro médico

Muchas personas que antes no calificaban para recibir subsidios federales porque sus ingresos son más altos de lo que estima el gobierno federal, ahora, gracias a una nueva ley estatal podrán obtener ayuda financiera para pagar su cuota mensual.

La Ley SB 78, aprobada en el verano por la legislatura estatal y firmada por el Gobernador Gavin Newson, les ofrece ayuda financiera a las familias con ingresos medios altos. “Desde un principio, el gobernador Newsom estableció en su agenda que la expansión de la cobertura de salud en California fuese una prioridad”, indicó Yurina Melara, portavoz de Covered California, en entrevista con La Opinión.

En junio pasado, el Gobernador aprobó el presupuesto estatal que incluye casi 1,500 millones de dólares en subsidios para los planes de seguro médico ofrecidos por Covered California.

Melara explicó que los nuevos subsidios estatales ayudarán a qué más californianos tengan acceso a un seguro de salud de calidad a precios asequibles.

“Por ejemplo, para calificar para subsidios, antes una persona debía ganar hasta 48,000 dólares, pero ahora puede recibir subsidios estatales si gana hasta 72,000 dólares”, explicó la experta. “Antes, el límite para que una familia de cuatro recibiera subsidios era de 100,000 dólares anuales. Ahora el límite aumentó a 150,000 dólares”, agregó.

“California hará historia este año ya que se va a convertir en el primer estado en la nación que proporcione cobertura de salud a las familias con ingresos medios, como empresarios de pequeñas empresas, emprendedores y contratistas”, señaló el director ejecutivo de Covered California, Peter V. Lee. “Si alguna vez pensaste que no calificarías para ayuda financiera, o has intentado obtenerla sin éxito debes volver a revisar, porque con este nuevo dinero disponible es muy probable que sí califiques”.

Una jubilación feliz

John y Shannon, residentes de Red Bluff, norte de California, son dos de los muchos californianos que se beneficiaron con los nuevos subsidios estatales.

Ambos ya jubilados, por muchos años trabajaron de manera independiente, Shannon, como terapista de masajes y John, en la industria de los molinos.

Tras pagar por más de tres años el costo total del plan médico de Kaiser Permante- Bronze, la pareja recibió la noticia de que cumplían los requisitos para recibir subsidios estatales. A partir del 1 de enero de 2020, Shannon y John recibirán un subsidio estatal de $1,283 dólares mensuales que los ayudará a pagar su seguro médico.

“Estábamos considerando volver a trabajar, sin embargo, esta noticia del apoyo financiero es increíble. Ahora también vamos a poder terminar de construir nuestra casa de retiro”, indicó Shannon.

Subsidios y carga pública

Existe gran confusión en la comunidad latina en torno a qué podría ser considerado como “carga pública” y qué tipo de ayuda del gobierno podría afectar el resultado de determinados trámites migratorios. Pero Melara indicó que los subsidios de seguros de salud no afectan los procesos de inmigración.

“Muchas personas nos llamaron preocupadas porque no sabían si recibir subsidios para pagar el seguro médico podía considerarse como ‘carga pública’ y afectar cualquier proceso de inmigración”, indicó la portavoz. “Queremos asegurarle a la comunidad inmigrante que no debe tener miedo. Queremos que sepan que los subsidios de California no están incluidos en la regulación de ‘carga pública’”, aseguró Melara.

Las personas tienen que inscribirse antes del 15 de diciembre para que su cobertura inicie el 1 de enero de 2020. El período de inscripción abierta termina el 31 de enero de 2020.

Para más información y detalles sobre si calificas para los nuevos subsidios estatales, puedes llamar al 1-866-438-6760.