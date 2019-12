9 curiosidades de la comida tailandesa

La cocina tailandesa se caracteriza por el arroz, su tendencia a ser compartida, entre otros rasgos peculiares

La cocina tailandesa representa una gastronomía abierta a una alimentación muy diversa, pero también una gastronomía que se asocia a los valores y tradiciones de su país, tal como verás mediante estas 9 curiosidades.

1. Diversidad de sabores

Es habitual en la cocina tailandesa que se mezclen 5 sabores distintos: dulce, salado, amargo, agrio, y picante. Así, la cocina tailandesa se esfuerza por complacer preferencias gustativas y personales.

Esto se traduce en una variedad de sabores muy intensa pero diversa y equilibrada.

2. Punto de referencia de la “street food”

La cultura de la comida callejera, o “street food”, halla un santuario particular en las calles de Tailandia dado que se come y cocina principalmente en la calle. A razón de ello, hay una proliferación importante de carritos ambulantes y puestos callejeros.

3. Arroz, la piedra angular

Prácticamente no hay comida en la cocina tailandesa que excluya al arroz, que es el alimento más importante del país. Tailandia es de los primeros exportadores de arroz a nivel mundial, por lo que el grano ocupa un lugar valioso en su cultura y forma de cocinar.

4. Sin palillos

Diferenciándose de muchos países asiáticos, en Tailandia no emplean palillos para comer, sino cuchara y tenedor. La función del tenedor es la que nosotros ejercemos con el cuchillo.

5. El valor de compartir

Habitualmente, los tailandeses comparten todo lo que comen. Al visitar restaurantes, es común pedir tantos platos como personas haya en la mesa, y que cada comensal se sirva un poco de cada uno.

6. Diferencias geográficas

La cocina tailandesa del norte es más grasosa por las bajas temperaturas, los sabores del este tienden a ser salados y picantes, mientras que en el sur se cocinan los platos más picantes debido a la influencia de la cocina india.

7. Stickie Rice

Su versión del arroz con leche es el Stickie Rice. Este es un arroz glutinoso y cocido en leche de coco con azúcar. El Stickie Rice lleva mango cortado en rodajas o en forma de dados.

8. Comida de calle = comida de restaurante

La comida de la calle no es peor a la comida servida en restaurantes, y esto ocurre porque la cocina tailandesa no distingue uno del otro: se sirven los mismos platos en una y otra, y no hay diferencias de calidad.

9. No hay comida horneada

En Tailandia no se cocina comida horneada sencilla y únicamente por la ausencia de hornos.

Con estas curiosidades de la cocina tailandesa quizás ella se te haga menos desconocida, y pienses incluso en hacer de tu dieta un régimen culturalmente más abierto y diverso que antes.

Fuente: hitsnoodles.com