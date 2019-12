Khloé Kardashian y Jordyn Woods entierran el hacha de guerra

Y ahora hasta Tristan Thompson se ha mostrado, de nuevo, interesado en su ex...

El final de la relación sentimental de Khloé Kardashian con Tristan Thompson, el padre de su única hija, debido a las infidelidades del deportista con varias mujeres entre las que se encontraba JordynWoods -que resulta ser la mejor amiga de Kylie Jenner, la hermana pequeña de la estrella televisiva- ha sido sin duda uno de los mayores escándalos que ha protagonizado el mediático clan en los últimos años.

Aunque Khloé está harta de hablar de este tema y solo desea pasar página, esta jueves ha compartido un comunicado en su cuenta de Instagram para aclarar los motivos por los que sigue manteniendo un trato cordial con su ex, que ha quedado documentado en el reality ‘Keeping Up with the Kardashians’.

“No albergo rencor ni sentimientos negativos hacia nadie. ¡La vida es demasiado corta!”, ha afirmado. “Claro que tengo derecho a sentirme herida o dolida; estaría mintiendo si fingiera que ese no es el caso. Pero personalmente no quiero ir por la vida con un corazón lleno de odio, lo único que busco es paz y calma. Aferrarme a mi resentimiento no conseguiría más que hacerme daño a largo plazo“.

Su decisión de perdonar a todos los que le han hecho daño en el pasado -incluida Jordyn, según ha querido dejar bien claro- no implica que haya “aceptado o disculpe su comportamiento” ni que esté dispuesta a retomar la relación bien fuera romántica o de amistad que mantuvieron en su momento.

Ese mensaje no ha tardado en llegar a oídos de la aludida, que ha respondido compartiendo en Instagram la siguiente cita: “Alguien, en algún lugar, sigue hablando de tu antiguo yo porque no ha tenido la oportunidad de conocer a tu nuevo yo”, pero más tarde quiso suavizar el tono de sus palabras dando a entender que ella también quiere dejar atrás el pasado.

“No todo lo que publico es una pulla o un insulto velado ni todo lo que digo hace referencia a una persona en concreto. Tengo que lidiar con mucha mi**da a diario. Solo les deseo lo mejor a los demás, y les envío buenas vibraciones“, ha afirmado en un tuit.