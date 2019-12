La Víbora: Las cirugías plásticas de Alejandra Guzmán son para dar miedo

Nuestra serpiente chismosa tiene unos consejos para la rockera mexicana

Si ustedes creen que la temporada de terror ya terminó, se equivocan. Los monstruos siguen merodeando por ahí. ¿No me creen? Busquen en Internet fotos de Alejandra Guzmán para que se convenzan. Pero luego no me culpen si no pueden dormir por las noches.

Ya en serio, ¿por qué crítican tanto a Ale, sólo porque se ha practicado como cuarenta cirugías? Qué exagerados son, de veras. No lleva ni la mitad de las que se ha hecho Cirugía Méndez, y ni la cuarta parte de las de Silvia Pinal a sus 120 años de vida; así que no entiendo por qué tanta tirria.

A ver, ¿qué la quieren ver como a Mamá Coco, la de la película, toda arrugadita y pachichi como pasa? ¿No, verdad? Antes muerta que viejita, y no importa que ahora parezca la hermana mayor de la novia de Chucky. Ya vieron que sus críticas no le han afectado y sigue haciéndose dizque arreglos que más bien parece que se está maquillando para una película de espantos.

Yo le recomendaría ir con el cirujano de Gloria Trevi. Miren qué bien ha quedado la cantante regiomontana, y eso que ambas tienen la misma edad. A Gloria le quedaron bien los dientes (¿recuerdan que los tenía chiquitos, como de ratón?), la nariz, los pómulos, la barbilla, todo. Lo único es que la pobre no puede mover ni un músculo de la cara por tanto botox, pero por lo menos no parece muñeca antigua, o zombie viviente, como Alejandra.

Con esto quiero decirles que está bien si quieren hacerse cirugías plásticas, pero por lo menos elijan un especialista que no las haga más horribles de lo que estaban. O peor aún, uno que las haga parecerse a todas las demás operadas. ¿De dónde sacan que los labios como de plato son bonitos? Como los de Lis Vega, que la verdad de aspecto natural no tienen nada. ¿O esos pómulos como los de las chimpancés del Planeta de los Simios? Es que podría seguir con la lista de observaciones, pero nunca terminaría, y peor aún, de nada servirían porque tanto Alejandra como otras artistas que están traumadas con su edad, son adictas a las cirugías plásticas.

Ya vieron que la cantante respondió en sus redes sociales que no le importa lo que digan de ella –aunque yo estoy segura que sí le afecta–, que ella sigue con su vida y con sus operaciones de terror. ¡Y hasta se atreve a posar sin maquillaje junto a su madre, otro esperpento que habita este mundo! Pero en fin, gracias a artistas como ellas nosotros nos divertimos mucho hablando de sus loqueras, sus defectos y complejos, que por lo visto son muchos, ¿no es cierto?

