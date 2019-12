A Raúl de Molina se le rompe el pantalón, desde abajo, en lo más íntimo

El conductor de Univision se ha enterado del hoyo en su pantalón hasta que Jomari Goyso se lo dijo en el programa, y muchas celebridades y fans también se lo han señalado en las redes sociales...

Raúl de Molina se visitó del “Joker” y ha realizado diversas fotos y vídeos que se verán próximamente en un especial de El Gordo y la Flaca. El conductor de Univision contó que realizó más de 45 patadas llevando el famoso traje del personaje, razón por la cual entiende que se haya roto.

Jomari Goyso le pidió que no devolviera el traje hasta que no lo cosiera, fue ahí cuando Raúl de Molina entendió lo que había pasado. Éste aseguró que no lo había notado. Parece que el gran amigo de Lili Estefan no sabía ni siquiera que el roto del pantalón estaba en el área de sus genitales, porque incluso Jomari le dijo que no podía explicarle adónde estaba en problema, porque estaban al aire en El Gordo y la Flaca.

Aquí el vídeo en donde el conductor explica todo lo que pasó y se da cuenta del hoyo en su pantalón.