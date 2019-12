“Creo que no me preparé como debí, gané demasiado peso”: Andy Ruiz así justificó su derrota

El peleador mexicano aceptó que no fue buena idea subir de peso para enfrentar a Anthony Joshua

Luego de su derrota frente a Anthony Joshua, Andy Ruiz aceptó que su preparación no fue la indicada y que se equivocó de estrategia al subir de peso.

En declaraciones al terminar la pelea que el mexicano perdió por decisión unánime, explicó a las cámaras de televisión que el plan no le resultó, ya que tenía una idea completamente distinta sobre su peso.

“Creo que no me preparé como debí, gané demasiado peso (…) creí que me iba a sentir más fuerte y mejor”, dijo el pugilista, cuyo reinado terminó este sábado en Arabia Saudita.

"No me preparé bien, gané demasiado peso". Andy Ruíz declaró esto tras caer ante Joshua, el mexicano aceptó que no se preparó como debía para está pelea.

“No voy a poner excusas, él hizo un buen trabajo”, agregó.

En relación a si le afectó el corte en la ceja que sufrió desde el primer round, confesó que “mucho”, también habló de lo difícil que fue pelear contra la gran estrategia que manejó Joshua de recorrer todo el ring y mantenerlo a raya con el jab: “Fue difícil, lo perseguí demasiado, estaba dudando demasiado. Mis brazos se sentían como si no pudiera hacer combinaciones”.

Así fue el derechazo de Joshua con el que cortó la ceja de Andy Ruiz Jr.

Ahora Ruiz sólo piensa en una posible revancha contra el británico a la que ahora sí llegaría con una gran preparación.

“No fue mi noche, si se da la tercera (pelea) voy a llegar en la mejor condición de mi vida, lo voy a hacer”, aseguró.