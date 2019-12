Menor supuestamente violada en el pasillo de su escuela en Texas y nadie intervino

Esa es la alegación de la presunta víctima

Una estudiante de 16 años fue, presuntamente violada por otro alumno en el pasillo de una escuela en Texas por media hora sin que nadie se diera cuenta ni interviniera.

El alegado incidente ocurrió el 22 de noviembre, a eso de las 11:30 a.m., en Mayde Creek High School, en Houston.

El medio KPRC reportó esta semana que la presunta víctima fue abordada por el atacante, cuyo nombre desconoce, poco antes de irse al periodo de almuerzo.

Según el testimonio de la muchacha, luego de que empezaron a hablar, el agresor se puso violento.

“Me sacudió hasta el suelo”, relató la joven, cuya identidad no ha sido divulgada por ser una supuesta víctima de abuso sexual.

“Ahí fue cuando me quitó los pantalones y me empezó a tocar, y luego me volteó y empezó a violarme”, describió la alumna.

La muchacha dijo que se resistió, sin éxito, al ataque y que gritó, pero que nadie pasó por la zona.

La agresión culminó cuando sonó el timbre y el chico se detuvo, se levantó y se fue.

La madre de la adolescente pidió el procesamiento criminal del presunto violador.

“Mi hija era virgen antes de esto y su primera experiencia fue de violación”, sostuvo la mujer, cuyo nombre tampoco fue revelado.

“Yo tengo coraje. Tengo más que coraje. Yo estoy en un profundo agujero negro ahora mismo”, agregó.

La policía del Distrito Escolar Independiente de Katy investiga el hecho tras la denuncia presentada por la madre.

Como parte de la pesquisa, se estarán revisando las grabaciones de cámaras de seguridad en el recinto.

Oficiales del distrito escolar, por su parte, alegan que madre e hija no han sido cooperadoras con el detective asignado al caso, pero que se toman en serio la denuncia.