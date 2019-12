¿Megaproyecto en el Valle Central eliminará o suavizará la pobreza? 

La inversión de $4.2 billones enfrentará las necesidades de la gente de más bajos recursos.

Desde hace años líderes comunitarios, académicos y políticos discuten ideas sobre cómo salir del estado de subdesarrollo permanente que domina el Valle Central de California, en profundo contraste con la región de la costa.

En el Valle Central predomina la industria agrícola como fuente principal de empleos, y también como fuente de la mayor desigualdad de ingresos.

Por ejemplo, en 2018, el condado de Fresno obtuvo $7.8 billones en productos agrícolas, según el Departamento de Alimentos y Agricultura del estado de California, mientras el 21% de su población vivía en la pobreza en 2017, de acuerdo al Buró del Censo.

En el Valle Central la tierra es más barata, la mano de obra es más barata y esto atrae también a empresas dedicadas a la distribución de mercaderías, como Amazon, lo cual no contribuye al deseado despegue económico y social de la región, además de que pagan poco o nada de impuestos.

En este sentido, el pasado 7 de noviembre de 2019, se anunció un importante megaproyecto que podría atraer una inversión de $4.2 billones que afectaría todos los ámbitos de la sociedad del Valle Central.

Este ambicioso proyecto, llamado DRIVE (Developing the Region’s Inclusive and Vibrant Economy), está respaldado por numerosas organizaciones de base y cuenta con el apoyo de varias fundaciones y pretende cumplir sus objetivos para el año 2030. Además, incluye un estudio de las condiciones y el potencial de la región. Asimismo, tendrá en cuenta las desigualdades raciales y apoyará el desarrollo de condiciones ambientales sustentables.

Los participantes de DRIVE estudiaron la situación actual de la región y lo que encontraron no es muy positivo.

Por ejemplo, la ciudad de Fresno está ubicada en el puesto 55 entre 59 del estado en materia de “recuperación económica” y ocupa el último lugar (59 de 59) en el caso de inclusión racial.

Por esto el proyecto DRIVE tiene particular importancia porque los participantes han reconocido las desigualdades y el nivel de pobreza de la región a pesar de la riqueza que produce pero que recae en pocas manos —aunque dicha riqueza es el producto de trabajadores pobres.

“La pobreza y la desigualdad están muy arraigadas en el sistema económico y en el Valle Central es más grave”, dice la socióloga Myrna Martínez Nateras, directora del Instituto Pan Valley, de Fresno, organización que desde hace 20 años trabaja con inmigrantes y refugiados en aspectos originales como la recuperación y mantenimiento de la cultura de los inmigrantes como herramienta de liderazgo y cambio social.

Además, la organización abre espacios para diálogos entre comunidades que se desconocen entre sí (por ejemplo, grupos indígenas mexicanos y refugiados sirios), y más. “Si este proyecto no genera nuevos empleos y mejor pagados, y si no se aumenta más el salario mínimo, no es posible una mejora substancial de nuestra región”.

Aparentemente, DRIVE contempla este aspecto. De los $4.2 billones que podrían atraerse al Valle, un poco más de la mitad estaría destinado para la educación primaria y secundaria. Asimismo, contempla una fuerte inversión en el transporte público y en la vivienda.

“Es un círculo vicioso, los hijos de los pobres no reciben buena educación y por lo tanto pocos de ellos llegan a la universidad o a tener un buen empleo”, explica Martínez Nateras. “Y aquellos que sobresalen, reciben becas, estudian en buenas universidades, pero terminan trabajando en otras ciudades, no en el Valle”.

Martínez Nateras destaca a un grupo de jóvenes que en años recientes regresaron a sus ciudades del Valle después de terminar estudios en universidades destacadas de California, como UC Berkeley o UC Santa Cruz. Ellos intentaron regresar al Valle, pero solo un pequeño grupo lo hizo ya que en su mayoría no consiguieron trabajos bien pagados.

Los participantes del programa DRIVE confían en que empresas del norte del estado puedan radicarse en el Valle, generando empleos que requieren trabajadores especializados a cambio de un buen salario.

Otro aspecto importante del proyecto es la vivienda. DRIVE destinaría $388 a la construcción de viviendas accesibles.

“El problema de la vivienda se agravó en los últimos años, lo vemos con el dramático aumento de desamparados y de familias que se juntan para compartir un alquiler”, afirma Martínez Nateras. “Ultimamente solo se han construido viviendas para gente que puede pagarlas, no para la población que necesita un techo. Los llamados “developers” (constructoras) controlan las ciudades”.

DRIVE prácticamente no deja ningún aspecto social sin atención. Por ejemplo, adjudica $148 millones para “agua”, un aspecto muy preocupante en el Valle Central y que afecta principalmente a comunidades rurales pequeñas ya que carecen de agua limpia para beber y cocinar —pero que igual tienen que pagar por el agua contaminada que reciben.

También se destinarían $10 millones para “barrios”. La desigualdad existente se observa en el estado de los barrios, siendo los más pobres los que más carecen de servicios, calles limpias y cuidadas, escuelas con recursos y tiendas con productos saludables —ha sido bien documentado el exceso de restaurantes de comida “rápida” en estos barrios, al igual que kioskos de venta de bebidas alcohólicas.

“Un problema serio es que la mayoría de los trabajadores del campo, aquellos que producen nuestros alimentos y la riqueza de las corporaciones agrícolas, son indocumentados”, recuerda Martínez Nateras. “Ellos no pueden tener acceso a servicios cruciales como salud pública, jubilación, desempleo, a pesar de que pagan por ello”.

¿Quedará esta población —cuyo número se desconoce con precisión— al margen del proyecto DRIVE?

“Hay que preguntarse si el proyecto busca eliminar la pobreza o solo suavizarla”, concluye Martínez Nateras.

Esta historia es parte de una serie de artículos sobre la desigualdad económica en California que se está realizando con el auspicio de la fundación James Irvine.