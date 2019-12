Se siente tan sola que se compra un muñeco y visita a Papá Noel como si fuera un bebé real

Nunca le gustó Navidad porque se sentía sola, ahora afirma que es diferente

Toda su vida, Tracy Wynne ha cuidado de su madre discapacitada.

Sintiéndose aislada y sola, la mujer de 53 años temía cada año la llegada de la navidad y anhelaba ser parte de la diversión festiva.

Conforme iba pasando el tiempo ella se dedicaba más al cuidado de Lillian, su madre ya mayor, por lo fue perdiendo el contacto con las amigas.

Sin embargo, este año todo está siendo diferente. Por fin ha visto cumplido uno de sus sueños, que es visitar a Papá Noel. Se llevó a su muñeco recién nacida, llamado Shaun, a quien trata como a un bebé real.

Tracy también le escribió una carta a Papá Noel y colgará un calcetín en la víspera de Navidad para su muñeca. Admite que es la primera vez que espera con ansias la Navidad.

La mujer trata al juguete como un bebé real para paliar el vacío de no poder tener hijos. Ella confiesa que siempre quiso formar una familia, tener hijos y disfrutar con ellos, pero no pudo ser.

“Cuando llegaba la Navidad, tenía tanta envidia de que todas las familias fueran a ver a Santa, hicieran decoraciones para árboles y escribieran cartas llenas de deseos.

Ahora, con el bebé Shaun, siento que mi vida se ha transformado. Para mí, él es como un bebé de real; le doy de comer, lo baño y lo saco en el cochecito.

Voy a malcriarlo con juguetes y ropa en Navidad. Le escribiremos una carta a Papá Noel y le dejaremos una media en la chimenea“, explica según narra The Mirror.

Tracy no puede tener hijos, razón que explica por qué juega y empuja al bebé de mentira en un cochecito, como si fuera real.

Antes de que su madre enfermara tuvo una relación durante 18 años.

“Él era abusivo y no era correcto para mí tener un bebé, a pesar de que realmente quería tenerlo.

Cuando terminó la relación, estaba demasiado ocupada cuidando a mi madre como para pensar en mí misma, y luego ya era demasiado vieja para tener un bebé. Pensé que había perdido mi oportunidad”.

Después de cuidar a su madre durante tanto tiempo, cuando murió el pasado febrero, Tracy quedó desolada y se sintió muy sola.

“Estaba angustiada. Después de que mamá murió, estaba tan sola. Realmente extrañaba tener a alguien cerca”.

Sus amigos la convencieron para que se hiciera con una muñeca para hacerle compañía y, aunque al principio rechazó la idea porque un juguete de apariencia tan real no es nada barato, finalmente aceptó.

Según dice, es lo mejor que ha hecho en la vida.

“Shaun es absolutamente hermoso. Me costó un dinero, pero vale cada centavo. Realmente pensé que solo serviría para animarme, pero hace mucho más que eso. De hecho, me ayuda a llorar. Puedo hablar con él, a pesar de que él no responde, y me encanta cuidarlo, bañarlo y abrazarlo, llevarlo a caminar.

Gasto cada centavo que tengo en Shaun. Él es mi mundo entero. Nunca tuve la suerte de tener un bebé propio y siento que ahora tengo la oportunidad de eso”, narra la mujer.

Tracy está tan emocionada con su bebé de juguete que ya está ahorrando para dos nuevas incorporaciones más a su familia.