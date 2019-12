Un vecino vive aterrorizado en Florida: le han robado tres veces en menos de seis meses

Un hombre de Tamarac, en el condado de Broward, está indignado porque ni los responsables del condominio ni la policía están haciendo nada al respecto

Un hombre del sur de la Florida asegura estar cansado de ser víctima de los robos en su complejo de apartamentos. El individuo, en declaraciones a Univision 23, explicó que en varias ocasiones le han vandalizado sus autos, por lo que pide ayuda a las autoridades.

El último robo se produjo hace tan solo unas horas, cuando los individuos le robaron las cuatro llantas de uno de sus tres vehículos.

“Ya me han robado un reproductor, cosas personales, los cuatro cauchos, sigo perdiendo dinero”, comenta Juan Gámez, el vecino de Tamarac (condado de Broward) que confiesa estar cansado de esta situación.

En menos de seis meses le han robado tres veces, por lo que estima que ya se habría gastado más de $5 mil para asumir los costos de reparación.

Sus tres autos han sido destruidos y se les han llevado piezas como llantas, reproductores y cerrojos, entre otros. https://t.co/Mp3Pr3GCLA — Univision 23 Miami (@Univision23) December 10, 2019

Le reventaron la cerradura de una de las puertas de su auto, le robaron lo que pudieron y los ladrones se marcharon. No sabe quién puede estar detrás de estos hechos vandálicos, pero pide ayuda a las autoridades para poner fin a esta desagradable situación y porque teme por el bienestar de su familia.

“Me preocupa la seguridad aquí y de mis hijos”, insiste al tiempo que muestra los tres reportes que ha hecho a la policía de Broward.

Por su parte, Juan ya ha intentado buscar respuesta en los jefes del condominio pero le han asegurado que ellos no tienen ninguna responsabilidad en eso.

“Me han dicho que ellos no se hacen responsables, les dije que ya tenía suficientes evidencias para mudarme de aquí y me dicen que si me voy, me van a penalizar por haberme ido antes de tiempo”, dice.

La policía, por su parte, ha dicho que están investigando el caso pero no han dado más información. Su compañía de seguros también podría hacerse cargos de los gastos, aunque igualmente Juan se vería obligado a pagar unos mil dólares de deducible.