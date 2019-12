Alejandro Tomassi habla del mensaje de despedida que escribió en Facebook

View this post on Instagram

🚨 #AlejandroTommasi publicó un video asegurando que “ya está bien” luego de poner un mensaje de desesperación en sus redes que hizo saltar las alarmas 🚨 En el video agradece a sus amigos y seguidores por sus oraciones y apoyo 👏🏼 El actor mexicano atraviesa por momentos difíciles debido a su divorcio🚨