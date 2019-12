Ariadna Gutiérrez dejó ver más de la cuenta con un erótico bodysuit

La revista Galore mostró una de las más candentes poses de la famosa modelo colombiana

Ariadna Gutiérrez sorprendió a sus seguidores al posar completamente desnuda para la revista Ocean Drive. Y ahora vuelve a quemar toda la pólvora de Instagram de la mano de la famosa revista Galore.

Ariadna Gutiérrez apareció completamente desnuda en Instagram

Ariadna no sólo posó con un bodysuit letal, sino que dejó ver más de la cuenta con esta prenda, que deleita la vista de muchos gracias a los eróticos toques de cut out que posee. Una de las famosas aberturas de este diseño descansa sobre el bajo vientre de la colombiana, y así expone músculos y más, ya que el bodysuit no tiene el cinturón de la cadera, al contrario, este se eleva hasta la cintura, arriba del ombligo.

Para dicha publicación posó con otros conjuntos que destacan mayoritariamente a través del Instagram de Galore. Y celebridades como Clarissa Molina han reaccionado a su fantástico posado.

clarissamolina Verified 😍😍😍😍😍 3d14 likesReply yoventura’s profile picture

yoventura Verified 😍😍 3d5 likesReply ximenaduque’s profile picture

ximenaduque Verified Demasiado espectacular 💕 3d12 likesReply nataliareyesg’s profile picture

nataliareyesg Verified 🔥🔥🔥 @malbanese 3d10 likesReply nataliareyesg’s profile picture

nataliareyesg Verified 🔥🔥🔥 @malbanese 3d10 likesReply lisahochstein’s profile picture

lisahochstein Verified 😍😍😍😍 3d5 likesReply princeandjacob’s profile picture

princeandjacob Verified Love you❤️🔥❤️🔥❤️🔥❤️ 3d3 likesReply ashalexiss’s profile picture

ashalexiss Verified Good lord, girl this is 🔥🔥🔥 3d2 likesReply jadeywadey180’s profile picture

jadeywadey180 Verified Omgggg you GODDESS! Gorgeous as ever 3d3 likesReply stephycarrillotv’s profile picture

stephycarrillotv Verified Demasiado 🔝Ary! 😍 3d1 likeReply stephycarrillotv’s profile picture

stephycarrillotv Verified Demasiado 🔝Ary! 😍 3d1 likeReply stephycarrillotv’s profile picture

Hasta Rosalía se ha rendido a las producciones de dicho sitio.