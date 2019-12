Le pidió a su esposo que le cortara el cabello, se arrepintió de inmediato

A pesar de lo horrorizada que quedó en un principio, luego se lo tomó con humor y filosofía

Podemos decir que es una verdad universalmente reconocida: no hay que permitir -ni pedir- que nadie que no sea un peluquero cualificado nos corte el cabello.

Y si lo hacemos debemos atenernos a las consecuencias.

Una mujer se mudó recientemente a una nueva área y no estaba segura de dónde ir para cortarse la melena, por lo que decidió pedirle ayuda a su novio.

Amyleigh Weaver, de 21 años, dejó que su pareja le cortara el flequillo con una rasuradora eléctrica y es justo decir que no todo el procedimiento no terminó bien para ella.

No es que le pasara algo, le cortara la nariza o las cejas. No, menos mal. Pero el resultado no es de su agrado.

Amyleigh, una maquilladora de Halifax, Reino Unido, confió en el trabajo de su pareja, un joven de 20 años que parecía ser muy capaz de hacer un buen trabajo.

Pero cuando bajó la navaja y él simplemente dijo “lo siento”, ella supo que había cometido un gran error.

Su primera reacción al verse no fue buena, luego ya decidió reírse y, eso sí, jura que nunca más permitirá que su novio le corte el cabello.

“Mi novio se sintió realmente culpable. Lamento haberle dejado cortarme el flequillo, pero al final del día es solo cabello y crecerá”.