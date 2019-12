Alejandro Camacho está de luto, a inicios de diciembre murió su expareja

View this post on Instagram

Ella es Bárbara Guillen, mi madre, una magnífica y muy particular mujer que ha dedicado al menos los últimos 12 años de su vida a rescatar perros, algunos gatos y uno que otro gallito del maltrato y el olvido de los humanos, ha llegado a acoger “temporalmente” hasta 40 perros, en su casita , junto a su compañero de vida, con sus propios medios y escasa ayuda adicional… hoy tienen que realmente encontrar hogar permanente para estos animales que ella ha sanado, esterilizado, cuidado y amado pues su propia vida está hoy en juego… Su comunidad de amigos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se solidariza armando concierto a beneficio de estos animalitos mientras en CDMX mi madre defiende su bienestar de un tumor pulmonar y aún vemos si algo más… Precisamos tu ayuda solidaria; asiste al concierto en chiapas aportando un kilo de alimento para perro (en buen estado de caducidad) y con respecto a mi madre, manda tu mejor intención al universo de la reciprocidad…con eso nos ayudas muchísimo. #cuerposmutantes #UniversoReciproco #animalistas #conciertoConCausaChiapas2019 #BárbaraGuillén #SanandoHumanidades #GRACIAS!! Cuenta para donaciones BANAMEX Nombre: Timothy Roderick Hamilton Trench CLABE interbancaria 002130700450167635