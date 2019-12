Patinar sobre hielo fue su ‘hobby’ y ahora su forma de vida

María Fernanda Hernández es una mexicana miembro del ensamble de Disney On Ice que comenzó en esta actividad sin más pretensión que no aburrirse

En las vacaciones de verano, María Fernanda Hernández tenía que ir todos los días a la oficina donde trabajaba su mamá. Tenía 7 años y no se podía quedar sola en casa. Un día de mucho aburrimiento, su mamá le sugirió que investigara sobre un curso de verano.

“Entré a uno de patinaje [sobre hielo] y de ahí ya no salí”. dijo Hernández, cuya historia no tendría nada de particular si no fuera porque en Guadalajara, la ciudad mexicana donde creció, esta actividad es muy poco usual. Solo se puede practicar en las casi inexistentes pistas que hay en la ciudad; de hecho, en la que ella aprendió ya no existe.

“No es fácil encontrar pistas y buenos entrenadores”, dijo Hernández, quien ya tiene 21 años y ahora forma parte de la compañía Disney On Ice, que a partir del jueves trae a varias ciudades del sur de California el espectáculo Mickey’s Search Party, del que ella es parte del ensamble.

Este enero Hernández cumplirá un año en la compañía, que está integrada por patinadores de todo el mundo, entre ellos profesionales que han ganado en olimpiadas e importantes competencias.

Y aunque a menor escala, esta fue la historia de Hernández hasta hace poco, cuando luego de muchos años de participar en campeonatos decidió retirarse para ingresar a alguna compañía de patinaje. Su hermana mayor, quien también era patinadora profesional e hizo carrera en shows como el de Disney On Ice, fue quien la impulsó y guió hacia ese camino.

Así que cuando esta compañía de patinaje llegó a Guadalajara a realizar audiciones, Hernández ya sabía qué hacer. A tres meses de haber hecho la prueba, ya estaba contratada para la gira de este ensamble en Estados Unidos.

“Luego de competir por muchos años ya era hora [de retirarme]”, dijo. “En las competencias me iba bien, con muy buenos resultados; ya las últimas no eran lo mismo, pero creo que me retiré en el tope de mi carrera”.

Lo que comenzó como un hobby es ahora una gran aventura en su vida, y llegó justo cuando quería darle un giro a su carrera. Y aunque es la primera vez que sale de su casa por un periodo largo, lo que menos ha sentido es nostalgia.

“No, no extraño mi casa”, dijo con una risa como la de una niña que hizo una travesura. “Porque en el show nos tienen tan ocupados que no tenemos tiempo de pensar en eso”.

En detalle

Qué: Disney On Ice presenta Mickey’s Search Party

Cuándo: hoy y viernes 7:30 pm; sábado y domingo 11 am, 3 y 7 pm; y del 19 de diciembre al 5 de enero en Anaheim, Long Beach y Ontario

Dónde: Staples Center, 1111 S. Figueroa St., Los Angeles

Cómo: boletos $15 a $165

Informes: axs.com