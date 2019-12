Bad Bunny volverá a entregar regalos a miles de niños esta navidad

Se entregarán 20 mil regalos

Bad Bunny llevará la alegría de la época navideña a miles de niños y niñas a través de la segunda edición de la entrega de regalos de su Fundación Good Bunny, La Vieja Tradición.

La iniciativa celebra las tradiciones puertorriqueñas que han pasado de generación en generación al estilo moderno y relajado del artista, que no espera la llegada de los días festivos para disfrutar el verdadero significado de la Navidad: dar, agradecer y celebrar entre familia y amigos.

“Lo importante de la Navidad es darle felicidad a los demás, valorar a la familia y la unión de las personas. Este año, La Vieja Tradición no va a parar de llevarle alegría a mis hermanos boricuas que tanto se lo merecen y enseñarle a los más chiquitos a apreciar los buenos momentos de la Navidad”, expresó Bad Bunny.

La Vieja Tradición se llevará a cabo el domingo, 22 de diciembre en el Centro de Convenciones en San Juan. El esfuerzo contará con la colaboración del programa Toys for Tots de los U.S. Marines, que brindará apoyo con la transportación de 1,000 niños y niñas a la actividad, y con personal durante la entrega de regalos.

Se entregarán regalos a los primeros 20,000 niños y niñas que se den cita. Debido a la cantidad de personas que se espera, la organización recomienda llevar niños mayores de 8 años.

La Fundación Good Bunny, creada por Benito Antonio Martínez Ocasio (Bad Bunny), es una entidad sin fines de lucro que persigue adentrar a los jóvenes en las disciplinas de la música y las artes como parte de su desarrollo. La Fundación busca, además, contribuir a la formación de valores y al desarrollo personal mediante las disciplinas artísticas, con el fin de elevar el nivel músico-cultural en la Puerto Rico.

Mientras, el programa Toys for Tots de los U.S. Marines tiene como misión llevar alegría y esperanza a niños en las comunidades desventajadas de Puerto Rico e Islas Vírgenes. Cada año, Toys for Tots recolecta juguetes para regalarlos a los niños el día de Navidad.

