Chiquis Rivera presume mención en Vogue por boda con Lorenzo Méndez

View this post on Instagram

Wow!!!!!!!!!! 😭😭😭🙏🏻❤️ God is so good!!!!!!! We made it on @vogue!! Dios es tan bueno y esta confirmando tanto en mi vida ahorita. Desde el día 9 han pasado muchas cosas. Algunas raras, otras tristes, pero se que todo por el bien del futuro. Pero a través de esto me esta confirmando que #SiSePuede!! Algún día verán, o tal vez les explicaré. 🙏🏻❤️ Somos los únicos Latinos en toda la lista!!!! @lorenzomendez7 GREAT!!!!!!!!!!! 🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻 #ConDiosTodo y con #BossBeeNation también!! Los amooooooo. You guys made this possible. It’s OUR victory. (It’s just a mention now, but some day it can be the cover. #Faith #Hope)