Pep dice que no regresa al Barcelona

El español entrenador Pep Guardiola, salió a desmentir el rumor de su posible salida del banquillo del Mánchester City ante un posible regreso al timón del Barcelona.

El catalán confirmó su permanencia en el Manchester City y negó que tuviera una cláusula que pudiera darle la oportunidad de salir a finales de temporada.

“No es cierto. No tengo una cláusula para romper mi contrato. Me voy a quedar aquí, ya lo he dicho varias veces”