BMW instalará Android Auto en sus sistemas operativos a partir del siguiente año

La integración del sistema Android Auto será gratuita

Después de una larga espera BMW finalmente integrara la compatibilidad con Android Auto en los vehículos del fabricante, la aplicación estará disponible a partir de Julio del 2020.

Los propietarios de estos vehículos podrán podrán conectar sus dispositivos con Android a su automóvil, esta actualización estará disponible para vehículos que tengan la versión 7.0 de su interfaz multimedia

Más allá de ofrecer entretenimiento, el sistema operativo, que estará incluyendo BMW en sus vehículos, hace el viaje de un conductor más seguro al reemplazar la necesidad de revisar constantemente un celular, lo cual es ilegal en muchos estados y puede tener graves repercusiones en la seguridad de los demás motoristas.

Android Auto toma las aplicaciones y funciones de tu celular y las pone en tu auto. Si bien estas son muy similares a las de tu dispositivo, estas han sido modificadas para no distraerte de tu viaje o requerir mucho de tu atención. Los estéreos comunes de autos no ofrecen todas estas características o no están actualizados de la misma manera que Android Auto está.

Debido a que Android Auto es un producto de Google, la función de Google Maps y todas las demás aplicaciones de la marca funcionan mejor en este sistema de auto operativo que en tu teléfono, ya que, por ejemplo, proyecta un mapa en la pantalla del auto para ayudar a los conductores a llegar a su destino rápidamente.

El sistema también funciona con otras aplicaciones, así como lo hace un celular, por lo que los conductores pueden descargar sus aplicaciones favoritas en su vehículo, como Spotify, para oír música.

Este anuncio de BMW llego justo después de una revisión de la política Apple CarPlay de BMW. La mayoría de las veces se ha cobrado por el software, pero ahora, la integración del sistema Android Auto será gratuita.

***

Te puede interesar.