Pachuca revela la razón por la que Erick Aguirre no fue a Chivas

Jesús Martínez habló sobre las negociaciones con el rebaño

Las Chivas Rayadas del Guadalajara se han estado reforzando hasta los dientes y uno de sus grandes deseos era el jugador de Pachuca Erick Aguirre, sin embargo, no lograron concretar su fichaje.

El presidente de los Tuzos Jesús Martínez habló sobre las negociaciones que tuvieron con el rebaño y apuntó que el traspaso no se hizo porque la oferta no era buena: “No se dio porque no nos convenía en la institución. Siempre le dije al muchacho que lo seguiré apoyando y probablemente el día de mañana haya una buena oferta y debe ser una oferta que convenga al club y al jugador“.

¿Por qué no se dio el fichaje de Erick Aguirre? 😱 Jesús Martínez nos cuenta la exclusiva.😎⬇️ pic.twitter.com/iAd6mhwzKK — Futbol Total (@MXFutbolTotal) December 15, 2019

De igual forma, el directivo comentó que mantiene una buena relación con la directiva de Chivas y que siempre los apoyará, por ello, llegaron a un buen termino con la contratación de Víctor Guzmán: “Se fue ‘Pocho’, que era ídolo para la afición y teníamos merecimientos para tener un mejor contrato, fue a un equipo del que tenemos buena relación. Siempre quedé en apoyar al Guadalajara y lo estamos apoyando, tenemos muchos jugadores jóvenes y está bien cubierta la posición que ocupaba“.

Cabe destacar que se habla de que Erick Aguirre sería nuevo jugador de los Tigres y que sería anunciado en los próximos días.