¡Por la hazaña! Mexicanos se sacaron ‘al tigre de la rifa’ en el sorteo de la Champions League

Pep Guardiola vuelve al Bernabéu. Su segunda casa en España, aunque duela. Real Madrid, se esperanza en un Hazard que conoce muy bien a los cytizens.

HAZARD vs STERLING. BENZEMA vs AGÜERO. MODRIC vs KDB.

🔥PARTIDAZO🔥 pic.twitter.com/EWueIODs7Y

— Juego Balón (@sirjuegobalon) December 16, 2019