Catherine Fulop suda cada curva en en el gimnasio y se calienta Instagram

La actriz hizo pública una imagen en donde aparece con un par de ultraceñidos leggins

Catherine Fulop publicó en Instagram una fotografía en la que aparece sudando “la gota gorda” en el gimnasio. Y es que está demostrado que para tener las curvas que posee, a sus 54 años, ha dedicado buena parte de su vida al cuidado de su cuerpo.

En su post también ha compartido una reflexión en relación a esto.

“Detrás de una persona fuerte y decidida hay una historia que la hizo más fuerte aún. Toma aire, abre los ojos y elige tus batallas, solo aquellas que valen la pena luchar.Con el tiempo te darás cuenta que en algunas, es más importante tener paz que tener razón. Muchos me preguntan por qué me ejercito tanto, pues porque me provoca esta sensación maravillosa de fortaleza y energía donde siento que todo lo puedo. Asi brillando y explotada de energía te lo recomiendo!En el gym no sudamos…..brillamos💪 Se les quiere! 🦋♥️”.

Los fans de la famosa protagonista de telenovelas han redescubierto a la venezolana gracias a la publicación de la revista CARAS, en donde literalmente apareció vestida de Eva.