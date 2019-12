El regreso del sueño europeo ¿Cómo les ha ido a los repatriados del fútbol mexicano?

Una vez terminado el sueño europeo... ¿les ha sido sencillo integrarse a la Liga MX?

Luego de cumplir su sueño en Europa, muchos jugadores mexicanos han sido repatriados en el último año. Algunos de forma sorpresiva y otros de la forma más natural, unos con éxito y otros más solo con la experiencia de un gran viaje y una mejor vida en el viejo continente.

Aquí están los jugadores mexicanos que regresaron a la liga MX a últimas fecha y un breve análisis sobre si fue un acierto o un desatino.

Guillermo Ochoa

Qué trabajo le costó a Paco Memo integrarse con un buen nivel a la Liga MX, sus actuaciones estuvieron en el radar desde que puso un pie en el aeropuerto de México. Aunque no se puede calificar todavía de excelente, Ochoa es un líder que aporta mucho en cualquier equipo en el que esté.

Guillermo Ochoa, con más lamentos que festejos desde su regreso al América. 🧐🦅⚽https://t.co/OFgqGBt5Wk — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 18, 2019

Diego Reyes

Una de las peores decepciones de las recientes repatriaciones de jugadores mexicanos, Reye no ha podido con el paquete de jugar en un equipo de tanta competencia interna como los Tigres, las lesiones no lo han dejado en paz y no ha podido rehacer su carrera jugado en Monterrey.

OFICIAL. Diego Reyes llegará mañana a la ciudad de Monterrey para ultimar su fichaje con Tigres UANL. Después de 6 años en Europa, volverá a la Liga MX. Se habló de la posibilidad de un regreso con América, pero terminó aceptando la oferta del club de San Nicolás de los Garza. pic.twitter.com/azVYmrh07J — Invictos (@InvictosSomos) August 25, 2019

Miguel Layún

Luego de su paso por Europa en el que a decir verdad hizo mas de lo que se esperaba, Miguel Layún cayó en blandito con los Rayados. Un equipo de infraestructura europea pero una exigencia modesta que ahora está en los cuernos de la luna.

¡OFICIAL! Miguel Layún vuelve al futbol mexicano para jugar con Monterrey Ⓜ️ 👋 Deja Europa tras haber militado en 4 equipos 🇵🇹 Porto

🇪🇸 Sevilla

🇪🇸 Villarreal

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Watford Su regreso a la #LigaMX es _____https://t.co/PPqKZpgncO pic.twitter.com/d6ZTiwzcRL — Futbol Picante (@futpicante) January 30, 2019

Carlos Salcedo

Surgido en la MLS, la progresión de Salcedo no se dio como muchos esperaban, un paso mediocre por Europa con la Fiorentina y el Eitracht de Frankfurt debió servir para darse cuenta que no era el jugador que nos quisieron hacer creer.

Así como Tigres repatrió a Carlos Salcedo, Rayados responde con el fichaje de Miguel Layún 💣 ¿Quién tendrá mayor éxito en su regreso a la Liga MX? 🔄 Carlos Salcedo

❤ Miguel Layún pic.twitter.com/WSnOtfEFHX — SoyReferee (@SoyReferee) January 30, 2019

Antonio Briseño

Surgido de la brillante cantera atlista, el ‘pollo’ Briseño, capitán de la selección sub 17 campeona mundial en 2011, partió a Portugal para jugar con el Feirense con el que descendió para volver al fútbol mexicano con las Chivas Rayadas.