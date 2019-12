Frida Sofía desatada en un restaurante

Un trabajador de un local de comida tuvo que acercarse a Frida Sofía y pedirle que se comportara

La hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, compartió un video en su cuenta de Instagram en la que aparece tomando una copa de vino y con la pierna en alto demostrando así su flexibilidad en un restaurante. La persona que graba el video quedó asombrada con la flexibilidad de la joven cantante. Esta manera de subir la pierna se debe a la cantidad de yoga y ejercicio físico que hace al igual que su madre. Todo parecía divertido hasta que llegó un trabajador del local y le pidió que se comportara, a lo que la joven respondió: “sorry, I’m not sorry”.

Por otro lado, el pleito entre Frida Sofía y Chiquis Rivera parece haber llegado a su final, ya que ninguna se pronunció más en sus redes sociales. En cuanto a su madre, pues no se sabe a ciencia cierta si habrá reconciliación o no, ni con quién vayan a pasar navidades ambas. Hace unos meses, Frida dijo que estaba dispuesta a reconciliarse con su madre, pero hasta ahora, eso no ha sucedido.

En cuanto a su carrera musical, su más reciente sencillo llamado “Nada es para tanto” sumado al de “Ándale” han calado en el público y han generado varios likes y descargas en las plataformas musicales.

Aquí les dejamos el video de Frida Sofía en pleno restaurante.