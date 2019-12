Adelante con el debate presidencial demócrata en Los Ángeles

Sindicato de trabajadores y empresa proveedora de comida logran un acuerdo tras la presión de los candidatos

Siempre sí habrá debate presidencial demócrata en Los Ángeles este jueves en la Universidad Loyola Marymount a partir de las 5 de la tarde tiempo del Pacífico.

Resuelta la disputa laboral que estuvo a punto de provocar la cancelación del sexto debate demócrata, todo está listo para que siete aspirantes a convertirse en el candidato oficial a la presidencia por el partido demócrata se enfrasquen en la discusión de sus propuestas.

Los candidatos participantes son el ex vicepresidente Joe Biden, la senadora de Minnesota Amy Klobuchar, el senador de Vermont, Bernie Sanders, el multimillonario Tom Steyer, la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, el alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, y el empresario Andrew Yang.

El senador Cory Booker de Nueva Jersey, y la congresista Tulsi Gabbard de Hawaii no calificaron para participar. No obstante, Gabbard había dicho que no participaría porque no consideraba que los debates fueran de mucha ayuda para que los televidentes tuvieran una mejor idea de los candidatos.

El criterio para calificar se puso esta vez más estricto. Los aspirantes a la presidencia necesitaban probar que tenían por lo menos 200,000 donantes únicos con un mínimo de 800 donantes en 20 estados diferentes, territorios o el Distrito de Columbia.

El gobernador de Massachusetts, Deval Patrick y el ex alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg quienes recién entraron a la contienda, no participarán en el debate.

Casi se suspende

El último debate demócrata del año estuvo en peligro de ser suspendido por un conflicto laboral entre Sodexo, la compañía contratada por la Universidad Loyola Marymount para operar los comedores en su campus, y el sindicato UNITE HERE que representa a los trabajadores. Según los líderes sindicales, Sodexo planeaba reanudar pláticas hasta en enero, después de las fiestas decembrinas.

Las cosas cambiaron cuando los candidatos se enteraron de la disputa, e hicieron público que no romperían la huelga por participar en el debate.

La senadora Elizabeth Warren fue la primera en anunciar su apoyo a los trabajadores.

Antes del debate, el conflicto laboral que afectaba a 150 trabajadores que laboran para el proveedor de comida de la Universidad Loyola Marymount, había tenido poca cobertura noticiosa.

La senadora Warren estuvo presente con los trabajadores cuando firmaban el acuerdo. Participaron también la senadora María Elena Durazo y el presidente del Comité Nacional Demócrata, Tom Perez.

Logran acuerdo

El acuerdo alcanzado por tres años, incluye un 25% de compensación, una rebaja de 50% en el costo de salud y la seguridad en el empleo.

La senadora dijo que todas las familias en el país se enfrentan a dos opciones, echarse para atrás o arremangarse y entrarle a la pelea.

“Los trabajadores de UNITE Here le entraron, ganaron y enviaron un mensaje a todo el país: un empleo debe ser suficiente. Cuando sea presidente, regresaré el poder a las manos de la gente”, afirmó Warren.

El local 11 representa a 150 cocineros, lavatrastes, cajeros y meseros que preparan y sirven comida para estudiantes, maestros y personal de la universidad.

Esta universidad subcontrata los servicios de comida a la compañía Sodexo que emplea a su vez a sus propios trabajadores.

“Estoy emocionada de que pudimos alcanzar un acuerdo, y que el debate de candidatos pueda continuar como se planeó” indicó Angela Fisher, una cocinera asistente quien admitió no tener un hogar donde vivir.

“Saber que tendré un mejor salario a causa de este nuevo contrato me da la esperanza de poder tener un techo sobre mi cabeza y sacar a mi madre del asilo”, reveló.

El presidente del Comité Nacional Demócrata, Tom Pérez quien colaboró para resolver el conflicto laboral, comentó que el acuerdo es un ejemplo del poder de la negociación colectiva, y la importancia de un movimiento sindical fuerte.

“A lo largo de Estados Unidos, los trabajadores de los servidores, de los autos, maestros de escuelas y otros están tomando acción colectiva. Así es como tenemos éxito”, dijo Pérez.

Dónde verlo

El debate lo podrás ver por el canal de televisión PBS, o a través de YouTube, politico.com o fuboTV que tienen un periodo de prueba gratis.