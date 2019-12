Aislinn Derbez publica foto amamantando

View this post on Instagram

Esta foto es de unos días antes de irme a Hawaii y fue la última vez que le di leche a Kai, aproveché este viaje para destetar y he visto que muchas mamás me preguntan sobre cómo lo hice. Fue un proceso muy muy lento, que empezó hace varios meses: empece a bajar las tomas, primero a 3 veces al día, luego 2 meses después a 2 veces al día, luego 2 meses después sólo 1 vez al día y ahora con la ayuda de algunos tips que me dieron en @centro_luperca pude hacerlo por completo y sin dolor. Siempre que bajaba una toma simplemente le explicaba a mi bebé que ya no había leche en ese momento pero que le daría más adelante o al siguiente día y siempre lo entendió. También al haber sido un proceso tan lento fue más fácil emocionalmente para ambas y algo muy natural. Agradezco tanto lo que vivimos en nuestra lactancia de 22 meses y me siento muy abierta y receptiva a los nuevos cambios que vienen 😍