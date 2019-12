Decían que eran policías, entraron a la fuerza en una casa de Miami y la destrozaron

Al parecer, la víctima había dejado dinero a uno de los acusados

Las autoridades del sur de la Florida están trabajando para averiguar qué es lo que pudo pasar en una vivienda situada en la ciudad de Hialeah, aledaña a Miami, que ha quedado completamente destrozada.

Al parecer, una mujer y dos hombres, irrumpieron violentamente en un domicilio diciendo que eran policías. En su interior realizaron varios disparos y rociaron gas pimienta al dueño de la vivienda.

Jorge Martínez, el propietario de la casa, en declaraciones a Telemundo51 y Univision23 relató la pesadilla que había vivido y reconoció que aún estaba bajo los efectos del gas pimienta. Al parecer, el hombre, según dijo, le prestó dinero a la mujer para pagar una fianza y salir de la cárcel.

Jorge Martínez asegura que dos personas vestidas de agentes llegaron este martes hasta su vivienda y que cuando les abrió la puerta le rociaron gas pimienta y destruyeron sus ventanas. https://t.co/g2CRqzF25c — Univision 23 Miami (@Univision23) December 18, 2019

Supuestamente, ella le dejó a cambio su auto, que debía ser devuelto una vez pagara el préstamo.

El dueño de la casa dijo que la mujer se presentó por sorpresa en su casa exigiendo que le devolviera su vehículo. Él fue tajante en su respuesta.

“Le dije que no le iba a dar nada hasta que no me pagara mi dinero”, manifestó en declaraciones a la estación local.

Jorge Martínez, víctima del ataque, asegura que en la mañana de este martes se encontraba en su hogar cuando una mujer y dos hombres llegaron, le rociaron gas pimienta y destruyeron sus ventanas. https://t.co/U4Fxr18db8 — Univision 23 Miami (@Univision23) December 17, 2019

Tras su negativa, la mujer se retiró y volvió más tarde. Esta vez junto a dos hombres. A su llegada, le indicaron a Martínez que eran policías y fue ahí donde empezaron los disparos, rompieron las ventanas y rociaron gas pimienta en el rostro del hombre.

Después de eso, según la víctima, huyeron en una camioneta Expedition de color blanco.

La policía está reclamando la colaboración ciudadana por si algún testigo puede aportar alguna pista sobre la identidad y el paradero de estos tres supuestos agresores.