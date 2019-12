Agenda de Los Angeles: los eventos que no te puedes perder

Conciertos navideños, de salsa y música de mariachi, las opciones son variadas

Jueves 19

Frozen en Hollywood

Los productores de The Lion King y Aladdin, dos exitosos musicales de Broadway, son los creadores de Frozen, la nueva puesta en escena basada en la popular película animada de los estudios Disney. Esta pieza, que recrea los memorables temas que se interpretan en la cinta, se exhibe en el teatro Pantages (6233 Hollywood Blvd., Los Angeles) hasta el 2 de febrero con diferentes horarios. Además de música, el show incluye efectos especiales, elaboradas escenografías y vistosos vestuarios. Consultar el sitio oficial para detalles. Boletos $49 a $149. Informes (323) 468-1770 y hollywoodpantages.com.

Nueva exhibición

Para celebrar sus 20 años de vida, el museo Grammy (800 W. Olympic Blvd., Los Angeles) inauguró “Latin Grammy, 20 Years of Excelente”, una exhibición que destaca los momentos históricos de las entregas de premios y celebra los logros de varios artistas ganadores y nominados al Latin Grammy. Algo de lo que destaca son instrumentos que han tocado ganadores de este premio, como Lila Downs, Alejandro Sanz y Julieta Venegas. También está un esmokin de Juan Gabriel y una camisa de Ricky Martin manchada de pintura azul. Domingo a jueves 9:30 am a 6:30 pm, y viernes y sábado 10 am a 8 pm. Termina en la primavera de 2020. Entrada $13 a $15; menores de 5 años gratis. Informes (213) 765-6800 y grammymuseum.org.

Viernes 20

Teatro latino

Ya es toda una tradición que en esta temporada la Fundación Bilingüe de las Artes presente la obra de teatro “Too Many Tamales”, basada en el libro ilustrado del mismo nombre de Gary Soto. La historia, una comedia que estará en el teatro Margo Albert de la Plaza de la Raza (3540 N. Mission Rd., Los Angeles), narra el drama de María, quien justo en navidad pierde su anillo de compromiso en la masa que prepara para los tamales. hoy, 8 pm (inglés); sábado 12 pm (español), 3 pm (inglés) y 6 pm (español); domingo 3 pm (español) y 5 pm (inglés). Boletos $18. Informes (213) 437-0500 y bfatheatre.org.

Salsa de Puerto Rico

Jerry Rivera es el intérprete de éxitos como “Cara de niño”, “Cuenta conmigo” y “Abriendo puertas”. Ofrecerá su último concierto del año en el Giggles Nightclub (215 N. Brand Blvd., Glendale), donde interpretará estos y otros temas de su repertorio. 9 pm. Boletos $38 a $70. Informes (818) 500-7800 y clubgigglesla.com.

Sábado 21

Navidad japonesa

“A little Tokyo Christmas” es un show que incluye música, comedia y danza y es presentado por una elenco de artistas, invitados y miembros de la comunidad, entre ellos Cesar Cipriano, Alison de la Cruz, Geoff Dwyer, Takayo Fischer, Jason Fong, Ai Goeku Cheung y la Here and Now Theatre Co. Tendrá lugar en el Aratani Theatre (244 S. San Pedro St., Los Angeles) del Japanese American Cultural and Community Center. 3 pm. Boletos $22 a $25. Informes (213) 628-2725 y jaccc.org.

Canta en el Disney Hall

La temporada navideña se celebra en el Walt Disney Concert Hall con una serie de conciertos, entre ellos, uno de los más populares es el Holiday Sing-Along, en el que los asistentes se unen para interpretar canciones de la temporada con un combo de jazz, un coro y con tonadas del poderoso órgano de pipas de esta sala de música. Hay oportunidad de tomarse fotos con Santa en el Winter Wonderland, un evento que se realiza una hora antes del inicio del show. 11:30 am y 2:30 pm. Boletos $38 a $99. Informes (323) 850-2000 y laphil.com.

El Mesías de Handel

En este concierto, uno de los eventos musicales más populares en la ciudad, el Los Angeles Master Chorale interpreta en el Walt Disney Concert Hall (111 S. Grand Ave., Los Angeles) el Messiah, de Handel. Conduce Grant Gershon. El show navideño incluye 48 voces, orquesta de cámara y cantantes como la soprano April Amante y la mezzo-soprano Callista Hoffman-Campbell. 8 pm. Boletos $29 a $149. Informes (213) 972-7282 y lamasterchorale.org.

Fiesta con Disney

Disney Junior Holiday Party visitará el área por primera vez. La fiesta, que tiene como invitado especial a Santa Claus, cuenta con la actuación de Mickey, Minnie, Goofy, Vampirina, Sofia the First, Doc McStuffins, Puppy Dog Pals, Fancy Nancy y otros. La cita es en el teatro Orpheum (842 S. Broadway, Los Angeles), donde habrá tres funciones durante el fin de semana. Sábado 12 y 4 pm, y domingo 12 pm. Boletos $31 a $66. Informes (877) 677-4386 y laorpheum.com.

Domingo 22

‘Cascanueces’ ruso

The Nutcracker, un ballet que cuenta la historia de Clara y su sueño con ratas gigantes, arlequines y un valiente soldado que la defiende –un cascanueces– llega al teatro Wiltern (3790 Wilshire Blvd., Los Angeles), donde el Ballet de Moscú ofrecerá cuatro presentaciones de este popular cuento navideño. Sábado 2 y 6 pm, y domingo 12 y 4 pm. Boletos $40 a $175. Informes (213) 388-1400 y wiltern.com.

Martes 24

Celebración de navidad

Artistas de Los Angeles como el Mariachi Divas, Hālau Hula Keali’i o Nālani and the Daniel Ho Trio, el Gay Men’s Chorus de Los Angeles, el Greater LA Cathedral Choir, la Jung Im Lee Korean Dance Academy y la Pacífico Dance Company participarán en la tradicional L.A. County Holiday Celebration, que festeja su edición 60. Tendrá lugar en el Dorothy Chandler Pavilion (135 N. Grand Ave., Los Angeles) y el programa estará conducido por la mezzo-soprano Suzanna Guzmán y la actriz Marissa Ramírez. 3 a 6 pm. Entrada gratuita. Informes holidaycelebration.org.