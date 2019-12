Juguetes que ayudan a superar la adversidad

Centro de Santa Ana alegra los corazones de diveros niños con discapacidad de desarrollo al proveerles juguetes para esta Navidad

Para Reina Rocha y su esposo, Eusebio Morales, la Navidad no se veía muy prometedora ya que hace poco fueron desalojados de su apartamento en la ciudad de Santa Ana.

“La dueña nos sacó porque tenemos muchos niños”, contó la mujer.

La pareja tiene nueve hijos. Tres de ellos tienen autismo, uno fue diagnosticado con Déficit de Atención e Hiperactividad (ADHD) y otro presentó hace poco un cuadro de epilepsia y diabetes Tipo 1.

No obstante, y a pesar de la adversidad, los niños contarán con el amor de sus padres además de los juguetes que este miércoles llegaron a recoger a Tustin, una ciudad en el condado de Orange.

Esto fue parte del evento anual de “Shop and Wrap” (Compra y envuelve) del Centro Regional del condado de Orange (RCOC) para niños con discapacidades de

desarrollo.

El RCOC sirve a más de 22,000 residentes del área con discapacidades de desarrollo —como autismo, epilepsia, parálisis cerebral y discapacidades intelectuales— y a sus familias.

Larry Landauer, director ejecutivo de RCOC, dijo que cerca de 250 familias se beneficiaron de los regalos que fueron donados por diferentes organizaciones incluyendo Spark of Love de ABC7.

“No solo las familias enfrentan la dificultad de ver la condición de sus niños pero algunos se preocupan en esta temporada por los regalos”, indicó. “Con estos juguetes les ayudamos a quienes están luchando por salir adelante”.

Los padres de familia tuvieron la oportunidad de entrar a un salón lleno de obsequios para escoger el mejor, dependiendo de la edad de cada uno de sus hijos, mientras que los niños esperaban en una sala acompañados de Santa Claus —quien se encargó de entretenerlos.

Rocha confirmó la alta necesidad de la familia en esta temporada.

“Ahorita estamos viviendo en Corona, una amiga nos prestó su apartamento pero manejamos una hora o más para venir [al RCOC] porque aquí reciben sus servicios mis hijos”, explicó.

Dijo que se enteró de la entrega de juguetes por medio de una trabajadora del centro y es la segunda vez que participa.

“Esto nos ayuda mucho porque yo no trabajo y mi esposo trabaja a veces. Nos la pasamos ocupados con los niños todo el día”, aseveró Rocha.

Aliviando el bolsillo en esta temporada

Margarita Rodríguez fue otra de las afortunadas que llegó al centro para obtener regalos para sus cuatro nietos. Ella dijo que la niña más pequeña padece de meningitis y la están tratando en el RCOC.

“Tengo cuatro nietos en total conmigo de 3, 2 y 1 año y la bebé de tres meses”, indicó y agregó que tiene la custodia temporal de los cuatro debido a problemas con sus padres.

La abuela materna de los pequeños que llegó desde Lake Forest dijo que se enteró del evento por medio de las enfermeras que ayudan a la bebé.

“Ellas me llamaron y me dijeron que viniera por los juguetes”, dijo Rodríguez, quien no pudo contener la felicidad al ver los detalles para los niños.

Precisó que en un futuro cercano, sabrá si los niños serán devueltos a sus padres o si ella tendrá que presentarse a corte para obtener su custodia permanente.

Pero sin importar lo que ocurra en el futuro, por ahora Rodríguez solo celebraba el poder llevar varios regalitos a los niños.

Landauer dijo que al ver este tipo de reacciones en las necesitadas familias le toca mucho el corazón.

“Nuestra misión es ayudar a las personas con discapacidades y debemos cumplir con esas necesidades y no podemos encargarnos de regalos y cosas así porque esos son deseos, no necesidades, pero estas donaciones nos ayudan a llenar esa parte”, aseguró el director.

RCOC es una de las 21 organizaciones privadas sin fines de lucro contratadas por el Estado de California para coordinar servicios de por vida y apoyo para personas con discapacidades del desarrollo y para sus familias.

Además de los juguetes, el personal de RCOC se comunicó con las familias de bajos ingresos para identificar las peticiones que tienen en esta temporada y obsequiarles ropa, tarjetas de regalo de la tienda y entradas para el cine.

Estas solicitudes fueron hechas al “Árbol de los deseos”

del RCOC y se proporcionaron a los donantes que compran los artículos, los envuelven y los entregan a RCOC.

Tanto Rocha como Rodríguez salieron felices del centro con todos los juguetes necesarios para la navidad.

“Les damos las gracias por ayudarnos siempre”, dijo Rocha. “¡Esto es perfecto!, añadió Rodríguez.