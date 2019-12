La forma más fácil de quitar la pintura de tu auto

Si el automóvil cuenta con múltiples capas de pintura, el removedor eliminará una capa a la vez

Sin duda alguna, remover la pintura vieja de la superficie de un vehículo es una de las partes más laboriosa de restaurar un auto.

Una nueva capa de pintura le dará a un auto viejo una apariencia juvenil, elegante y limpia. Es por eso que muchos dueños de autos optan por gastar en pintar sus autos que comprar uno nuevo.

Existen varias formas de remover la pintura de un vehículo. Por ejemplo, se puede lijar la superficie del auto hasta remover por completo la pintura vieja, pero también existen removedores y otros trucos que pueden hacer el arduo trabajo más fácil. Pero, ¿cuál es el mejor método para remover la pintura?

Aunque es un poco laborioso, la mejor manera de remover la pintura en un auto es efectivamente lijando o raspando la superficie del vehículo.

Personas expertas coinciden en que el uso de la lija, ya sea a mano o con máquina, deja en los vehículos un mejor acabado, ya que ésta resalta los acabados de fábrica. Y ese acabado por lo regular está en gran parte intacto.

Entonces, se recomienda utilizar de número 220 a 400 y después utilizar un sellador, seguido de un primer y luego la pintura.

Si cuentas con un compressor de aire y una lijadora eléctrica, el trabajo será más sencillo y rápido, obviamente. Pero personas con habilidad para la hojalatería logran conseguir un excelente aspecto haciéndolo todo a mano.

Pero si no eres un experto y prefieres no quieres batallar tanto con el largo proceso, puedes utilizar removedores de pintura en las partes más difíciles. Con este removedor harás tu trabajo más fácil y es – honestamente – una excelente manera de quitar la pintura sin correr el riesgo de dañar el automóvil, aunque expertos aconsejen lo contrario.

Si el automóvil cuenta con múltiples capas de pintura, el removedor químico eliminará una capa a la vez. Simplemente aplíquelo con una brocha, deje que arrugue el acabado y luego termine removiendo la pintura con raspador de pintura.

Se recomienda utilizar una lona debajo del auto para facilitar la limpieza al terminar. Todo el automóvil debe lavarse con agua y jabón después de usar el removedor.

El trabajo de remover la pintura en un proyecto de restauración de auto no es nada sencillo, pero con todas las opciones disponibles en el mercado para los amantes del DIY (do it yourself), no hay razón para que una restauración se quede estancada en tu cochera.

