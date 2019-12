Jugadores de la NBA tuvieron que abandonar un centro comercial por un tiroteo

Mira lo que pasó en el minuto 1:48:36 de la transmisión de @koconews: SHOOTING REPORTED AT PENN SQUARE MALL: Fire officials say they are responding to a reported shooting at Penn Square Mall in Oklahoma City. https://t.co/XSaYjq8Imrhttps://t.co/ed2N5ODhCo

— Jesús Medina🦀 (@jesusincorona) December 20, 2019