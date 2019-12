La Víbora: Y la Ponzoña de Oro va para… ¡Frida Sofía!

Nuestra serpiente reina del chisme entrega su premio a la celebridad más escandalosa del año

¡Redoble de tambores por favor, que es momento de nombrar a la ganadora de la Ponzoña de Oro! Como ya saben, es una hermosa tradición de La Víbora entregar cada fin de año este prestigioso reconocimiento a la personalidad más destacada de la farándula.

Pero no, no es para la mejor portada o la más bonita. Ni siquiera para la más popular en las redes sociales. Este premio es para la “celebridad” que tuvo el comportamiento más deleznable y escandaloso, para la que nos dejó sin aliento una y otra vez, para la que tuvo arrebatos de locura y nos dejó en más de una ocasión pensando en qué afortunados somos por no ser ella –o él–.

¿Les digo la verdad? No fue difícil elegir a la persona ganadora de este 2019. Es más, desde hace años ya se perfilaba como fuerte contendiente para el trofeo. Y ya ven, tanto esfuerzo y tenacidad dieron resultado. Así que, sin más rollos y preámbulos, ¡nombramos ganadora de la Ponzoña de Oro a Frida Sofía!

Supongo que todos ustedes estarán de acuerdo con el nombramiento. ¿O pueden pensar en alguien más indicado para recibir este reconocimiento? No creo, Frida Sofía es insuperable. Nadie se puso como fiera contra toda su familia, entre quienes estuvieron su propia madre, primas, tías, sobrinas y hasta la poderosa y dinosáurica abuela. ¿Cómo saben que me refiero a Silvia Pinal?

Bueno, como sea, entre lo que hizo a Frida Sofía merecedora de la ponzoña fue su lengua venenosa. Tuvo para dar y repartir, sin piedad, para todo el que se le pusiera enfrente. Fueron días y días de chismes y escándalos por parte de esta poco refinada chica. Y ya saben, la cereza del pastel fue el revolú que se armó cuando se supo que Alejandra Guzmán salía con un exnovio de Frida.

Ese será un chisme más en la nada blanca historia de esta familia, que guarda muchos otros escándalos de antología, entre ellos el de Silvia Pinal y Sylvia Pasquel, ¿lo recuerdan? Hace ya muchos ayeres, un poderoso empresario primero se casó con Pinal y después con Pasquel. Así que comparado con este, el de Frida Sofía y Alejandra parece de juguete.

Lo sentimos mucho por Sarita –quien era una fuerte contendiente–, Lupillo Rivera, Belinda, Yolanda Andrade, Vicente Fernández, Sergio Goyri y Enrique Peña Nieto. Sabemos que hicieron su mejor esfuerzo, pero no lo suficiente como para superar a Frida Sofía. Ahora saben que además de hacer el ridículo, es necesario vituperar a los cuatro vientos contra todo lo que se pueda. Y si encima pueden sacar trapos sucios de su pasado o de su familia, mejor.

¡Les deseamos suerte para el 2020!