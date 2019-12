Luis Figo rompe el mito: “Nunca tuve nada con Guardiola, me gustan las mujeres”

El portugués terminó con los rumores con una sola frase y con toda seriedad

Con toda la seriedad del mundo, el portugués Luis Figo desmintió en una entrevista para la revista ‘Icon’ el rumor de que sostuvo una relación sentimental con Pep Guardiola durante su paso por el Barcelona a finales de los 90.

“Guardiola fue un gran amigo, una persona que me ayudó mucho. Mi compañero de habitación. Pero no hubo nada. Me gustan las mujeres”, sentenció el portugués para de una vez por todas dar por terminado el tema en primera persona.

Incluso en su momento se dijo que Pep había dejado al Barça por el rumor de su homosexualidad

Recordemos que el paso del Figo por Barcelona fue tanto brillante como tormentoso cuando decidió fichar con el Real Madrid creando una enemistad histórica con los aficionados culés. Figo reconoce que mantiene una buena relación con el resto de los clubes en los que jugó, como Real Madrid e Inter de Milán, pero no con el Barça.