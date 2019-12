Cristian Castro estrena nuevo look

Atrás quedaron los días rubios para el cantante de "Lloran las Rosas" ahora tiene nuevo color de cabello

El hijo de Verónica Castro estrenó nuevo look en un concierto en Barranquilla, Colombia. Ya tenía rato con el cabello rubio claro y pues ahora se aventó por el cabello oscuro nuevamente y peinado hacia atrás. De esta forma le dijo adiós a su look anterior.

Días recientes, el actor habló de su paternidad aceptando que “no es un buen padre”, ya que sus compromisos laborales no se lo permiten, pero que no se siente mal por eso. Muy por el contrario, siente que ser honesto con él y con sus hijos forjará una buena relación de entendimiento, así como él la tuvo con su padre, a quien conoció a los 12 años de edad.

También habló en otro programa de que él sostuvo una relación con la cantante Thalía, que no fue muy formal, pero que sí llegaron a sentir “cositas importantes”. Admitió ser la primera vez que hablaba de esto y que sólo espera que el esposo de la cantante “no se entere”. Al cantante se le ve sereno y sobre todo muy alegre. Aquí les dejamos el video para que vean el nuevo look de Cristian Castro.