El problema con los préstamos para viajes

El CEO de Uplift, una nueva compañía, que ofrece préstamos a corto plazo para vacaciones, habló sobre las vacaciones de invierno y de los días festivos cuando subió al escenario en una conferencia anual de la industria de viajes hace aproximadamente un año.

“Uplift ofrece a los viajeros miles de dólares en una fracción de segundo”, dijo Brian Barth.

No hay duda de que Uplift, una compañía que ofrece préstamos solo para viajes, hace que sea fácil y rápido para los consumidores aprovechar una línea de crédito para hacer un viaje. Está integrado en el proceso de pago de varias aerolíneas importantes y agencias de reserva en línea, incluidas American, Spirit, Southwest y Kayak. A principios de este mes, Uplift anunció que había recaudado $250 millones de capital nuevo y agregó United Airlines y Carnival Cruises a las marcas que ofrecen el préstamo de la compañía.

UpLift y Afirmar, otra compañía que ofrece préstamos de viajes, que se asocia con Priceline y Expedia, dicen que sus productos llenan un vacío para los consumidores que no pueden pagar el costo inicial de unas vacaciones de ensueño. Su objetivo es atractivo para los consumidores que no quieren usar sus tarjetas de crédito al máximo o no tienen una tarjeta de crédito. El concepto de viajar ahora y pagar después también está destinado a atraer a las personas que prefieren la idea de pagar préstamos en cuotas mensuales fijas en lugar de la deuda rotativa más abierta de una tarjeta de crédito.

“Hace que sea más fácil pensar en la asequibilidad,” dice Rob Soderbery, el presidente de Uplift.

También pueden ser útiles en una situación de emergencia, por ejemplo, cuando necesitas viajar para un funeral y simplemente no tienes el dinero (aunque puede ser necesario un pago inicial).

Pero la idea de financiar un viaje con un préstamo les preocupa a algunos defensores del consumidor, incluyendo los de Consumer Reports. Aquí destacamos las razones y lo que debes saber sobre estos préstamos.

¿Son riesgosos estos préstamos de viajes?

Una de las preocupaciones de estos préstamos es que no tienen las mismas protecciones que tienen las tarjetas de crédito, dice Chuck Bell, director (de programa) de la división de defensa de Consumer Reports. Dice que “Las compañías de tarjetas de crédito están obligadas a investigar y responder a las quejas sobre cargos en disputa. Puede ser más difícil y costoso revertir estos tipos de préstamos de viajes”.

Y en parte porque los planes de viajes suelen suscitar cambios y disputas, “generalmente es más seguro usar una tarjeta de crédito o de débito para pautar tus planes de viaje”.

Hay otras preocupaciones. Antes de calificar para un préstamo de Uplift o Affirm, las compañías revisan tu historial de crédito (“soft credit check”) que es menos extenso que las revisiones más completas (“hard credit check”) que se hacen en otras situaciones crediticias.

Si bien las revisiones suaves de historial de crédito (“soft credit check”) no afectarán tu puntaje crediticio, “a menudo no permiten al prestamista determinar si el prestatario realmente puede pagar el préstamo o no, al menos no sin causar problemas financieros en otras áreas de la vida financiera del prestatario”. “Dice Rebecca Borné, asesora principal de políticas en el Center for Responsible Lending, una organización sin fines de lucro de Washington, DC que combate los préstamos predatorios.

De hecho, los registros judiciales y las quejas ante la Oficina de Protección de Finanzas del Consumidor (CFPB por sus siglas en inglés) sugieren que las compañías pueden prestar dinero a clientes que ya están sobre extendidos. En noviembre, por ejemplo, una residente de Nevada reveló en una demanda presentada contra Uplift que ella solicitó un préstamo con la compañía en mayo de 2019 solo para declararse en bancarrota un mes después. (La demandante, a través de su abogado, rehusó hacer comentarios).

Cómo trabajan los préstamos de viajes

Los consumidores que usan Uplift en la página de pago de un sitio de viajes asociado se dirigen a un proceso de solicitud que proporciona, según la empresa, una “decisión de préstamo en unos cuantos segundos”. Si se aprueba el préstamo, se te mostrará el APR del préstamo (tasa anual), los costos mensuales fijos y el plazo del préstamo, que puede variar de 3 a 24 meses, dependiendo del costo de tu viaje y tu puntaje de crédito. Affirm funciona de manera similar; sus préstamos pueden extenderse entre 3 meses a un año. Se te pedirá que realices un pago inicial y pagar la primera cuota al momento de la transacción.

La tasa de interés que te cobraran dependerá de los resultados de la revisión de tu crédito. Uplift típicamente cobra un APR de 7% a 36%, con un promedio de 15%. Affirm cobra tasas de interés entre 10% y 30%, con un promedio de 17%. En comparación, la tasa de interés promedio de las tarjetas de crédito es 17.30%, según CreditCards.com.

El sitio web de Uplift ofrece algunos ejemplos de los pagos potenciales. Con un APR de 15%, dice Uplift, un crucero por el Caribe valorado en $6,185 costaría $551.63 por mes durante 11 meses más un pago inicial por la misma cantidad, por un total de $6,619.56.

Hay algunos costos adicionales potenciales asociados con estos préstamos. En los casos de viajes no reservados con mucha anticipación, Uplift también cobra una tarifa de inicio, que podría ser de hasta el 2% del total prestado. (Affirm dice que no cobra una tarifa de originación). Y aunque ninguna de las compañías cobra una tarifa por pagos atrasados, se acumularán intereses sobre el saldo impago completo, lo que finalmente te costará significativamente más.

Si tomas un préstamo de viaje de Uplift y terminas cancelando tus planes, es posible que tengas que pagar más dinero. Si bien cualquier reembolso del transportista u operador turístico se acreditará a tu préstamo, en la mayoría de los casos aún no se aplicará la tarifa de origen. Si el transportista te entrega un comprobante para viajes futuros, aún debes pagar el préstamo original en el plazo original. Pero si tus planes de viaje cambian debido a cancelaciones de vuelos causadas por el clima u otras circunstancias fuera de tu control, Uplift dice que trabajará contigo para obtener un reembolso completo, incluidos los intereses o cargos ya pagados.

