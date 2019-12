El regalo de Kim Kardashian a sus seres queridos: un trasero como el suyo

Una Santa Claus muy original

Hace unos meses Kim Kardashian se propuso regresar de nuevo al gimnasio para recuperar la increíble forma física en que se encontraba por estas mismas fechas el año pasado y parece que ha decidido reclutar a las mujeres de su familia para que le apoyen en esta misión en vista de que, de cara a las navidades, les ha hecho llegar un curioso regalo por adelantado tanto a su madre Kris Jenner como a sus hermanas Kourtney, Khloé, Kendall y Kylie.

Todas ellas han recibido en sus casas una máquina conocida como DB Method que promete ayudar a realizar unas sentadillas ‘modificadas’ que resultan mucho más efectivas que las tradicionales para tonificar los músculos de la zona del trasero.

“También me he comprado una para mí”, ha desvelado Kim a través de Instagram. “Estoy entrenando ahora mismo y voy a abrir una de las cajas para que veáis lo que les he comprado a todas. ¡Espero que les guste!”.

Este nuevo método viene abalado por la propia entrenadora personal de la estrella televisiva, Melissa Alcantara, que ya lo ha aprobado para asegurarse de que contribuirá a mantener en su lugar el atributo físico más famoso de su clienta.