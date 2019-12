Tres pasos que te acercarán al éxito en los negocios y en la vida

Conoce la historia de la empresaria, 'influencer' y medium Fia Johansson

Fia Johansson usa sus talentos para enseñarle a hombres y mujeres de negocios cómo tomar las decisiones correctas que los conduzcan al éxito.

“Los ayudo a conectarse con sus decisiones… gente que me pregunta por sus socios, actores y actrices que indagan sobre si el productor con el que trabajan les conviene”, dice en su oficina del exclusivo Corona del Mar en California.

En 2019 Fia fue una de las seleccionadas para intervenir en Master of Success una conferencia con las que Naciones Unidas reconocen su productiva estancia en los EEUU.

Se define como productora, celebridad, medium y master coach y tiene un saludable séquito de más de 1.3 millones de seguidores en Instagram (@persianmedium) que ven sus videos y oyen sus consejos sobre dinero y sus fotos de alfombra roja en multiplicidad de eventos de Hollywood.

Y quiere compartir su conocimiento con quien esté dispuestos a oírla.

“El éxito eres tú, el éxito está en tí y pasa, pero si no lo crees, entonces no pasa. Pide y recibirás. Si quieres algo de alguien, pídelo. Pero debes ser claro”, explica sobre la primera de las instrucciones que le da a sus clientes parat alcanzar sus anhelos.

Salió de su natal Irán rumbo a Suecia dotada de una serie de dones muy especiales, entre ellos una inteligencia intuitiva. Relata que el tío que la invitó a vivir al país no llegó a recogerla al aeropuerto porque tuvo un acccidente que lo dejó en coma por varios meses y que le tocó vivir varias semanas punta de galletas y a la espera de un milagro que que se le apareció en la forma de una compatriota iraní a quien reveló un misterio que conocía en forma de visiones: el paradero de una chica asesinada varios años atrás.

Esto no solamente -cuenta Fia- le valió el favor de su nueva protectora, quien partir de entonces la ayudó a sobrevivri y prosperar en un país extrano, sino que la puso en el mapa de las autoridades locales como alguien capaz de ayudar a resolver crímenes archivados. La colaboración de mentes inutitivas o psíquicas es un fenómeno documentado por fuerzas del orden en los cinco continentes.

Sohe Zadeh, un importador y comerciante de Los Angeles afirma que el caracter intuitiuvo de Fia es algo especial. Dice que luego de entrar en contacto con ella, ésta le cambió la vida y afirma que las sugerencias que le hizo sobre cómo manejar su negocio, así como las predicciones que le reveló lo han llevado a llevar una vida más plena. Además de que sus habilidades como medium lo impresionaron en extremo, sin dar muchos detalles.

“(Los empresarios) no creen en el Karma pero yo les explico las cosas de una manera lógica para que lo puedan entender”, dice esta coach y motivadora quien afirma que su precoz inteligencia afloró desde los 11 años cuando aconsejaba a su propia madre en asuntos de su trabajo.

Su vínculo con la realidad extrasensorial ha jugado un papel muy importante en su evolución: Fia asegura tener una conexión con un mundo paranormal que los demás no vemos. Y dice también estar dotada de la habiliad particular de comunicarse con las formas de energía del más allá.

Independientemente de si uno cree o no en los temas extrasensoriales, el postulado de Fia suena sensato: “si la energía que tienes presenta una calidad suficiente para atraer amor, alegría y riqueza, siempre estarás en la frecuencia de la felicidad y la prosperidad. De lo contrario, podrás tener mucho dinero pero no no serás feliz”, explica.

Johansson explica que la gente que acude a su consulta hace sus negocios desde una mala óptica. “Se preguntan a sí mismos: qué mercado traigo a mí para ser millonario… y están en un error. Lo que tengo que preguntarme es qué tengo yo para darle al mercado”, revela.

Pero no solamente se trata de ser preciso en los que se quiere, revela la asesora- tambien hay que saber diferenciar cuáles son tus oportunidades y cuáles no.

“Muchos en esta tierra te dirán que no, lo cual es una bendición. La gente que no ve tu talento o no te entiende va a gastar tu tiempo y dinero y a hacerte pasar por un infierno Por eso es una bendición que te hayan dicho que no. Nunca lo veas como algo negativo”, explica sobre este segundo consejo.

Pero quizás lo más crucial es cómo lograr a cabo el tercer consejo para avanzar. “Si alguien te dice que sí, esto lo tienes que ver como una oportunidad para impresionar a esta persona y hacerle feliz sobre su decisión”, afirma Johansson, para quien la clave es descubrir y mantener una buena conexion con tus socios.

“Los tienes que convencer con respeto, oír y estar ahí para cuando ellas o ellos lo necesiten. Si es solo por el dinero, nada pasará. Tienes que trabajar con el corazón y darles algo que no estén esperando. Si haces algo por mí sin preguntarlo esto siempre va a estar en mi memoria y voy a querer hacer algo por tí para hacerte sentir igual”, explica.

Al final se trata de hacer que la relación de negocios funcione como una especie de matrimonio, en donde cuentan factores como la reputación, la credibilidad y la atención constante. De lo contrario, explica, esa persona creerá que te aprovechaste y “te va a a soltar como a una papa caliente”.