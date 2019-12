Los mejores tips para preparar los frijoles perfectos

Los frijoles son uno de los alimentos más básicos para muchos países, se les atribuyen espectaculares bondades nutricionales y terapéuticas. Si te encantan y quieres aprender a prepararlos tradicionalmente, conoce estos inigualables consejos para cocinar los frijoles perfectos

Los frijoles pertenecen a la familia de las leguminosas y forman parte de los alimentos clave de muchas culturas sobretodo en los países latinoamericanos. Se les atribuyen grandiosas propiedades nutricionales entre las que se destacan por contener carbohidratos de absorción lenta, altos niveles de ácido fólico, tiamina, rivoflavina y niacina, una riqueza mineral destacada entre la que se destaca el magnesio, potasio, zinc, calcio, fósforo y son famosos por su extraordinario aporte en fibra.

Los frijoles forman parte indispensable de exquisitas recetas y son de los alimentos que más se consumen en el mundo, no solo por su gran valor nutricional se destacan por sus magníficas propiedades terapéuticas, entre las que se les atribuye su capacidad para fortalecer al sistema inmunológico, ayudan a reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, son un alimento que aporta un índice glucémico muy bajo (son buenos para la diabetes), son una grandiosa fuente de energía y se les atribuyen grandes cualidades para el beneficiar el funcionamiento digestivo.

Aunque son un alimento sumamente sencillo al igual que su preparación, la cual no requiere de mucha interacción; existen valiosos consejos que te ayudarán a cocinar los frijoles perfectos, evitando que se peguen, que queden crudos o con una cocción dispareja.

Consejos para cocinar los frijoles perfectos:

1. Limpia bien los frijoles

Este es el primer paso para unos frijoles exquisitos, antes de iniciar con el proceso de preparación deberás limpiarlos bien ya que es muy normal que tengan piedras o algunas veces hay granos que no están en condiciones y es mejor retirarlos. En este momento puedes bañarlos en agua para retirar tierra y suciedad.

2. Siempre deberás remojarlos

El secreto que no puede faltar y que es clave la textura final de los frijoles es el remojo. Una vez que tengas los frijoles limpios, deberás acomodarlos en una olla grande cubierta de agua limpia y fresca, permite que reposen durante toda la noche. A la mañana siguiente cambia por agua limpia (este es un tip increíble para eliminar sus propiedades gaseosas y ayuda a que si digestión sea más amable). El remojo es indispensable ya que ayuda a devolverles la humedad a los granos, los ablanda y los prepara para un mejor y menor proceso de cocción.

3. Un buen líquido de cocción

Es importante que midas correctamente los líquidos de cocción de los frijoles, contempla cuatro veces el líquido de la cantidad de frijoles. Una buena recomendación es suplir el agua por una buena base de cocción , puedes utiliza como base un buen caldo de pollo o verduras, y en el momento de la cocción agregar cebolla, epazote, hoja santa y tus hierbas de olor favoritas.

4. La importancia del tiempo de cocción

Siempre que agregues los frijoles deberá haber hervido previamente el caldo de cocción, posteriormente agrega los frijoles limpios y sin el agua de remojo. Tapa la olla y asegúrate que este bien cerrada, no olvides poner la válvula de seguridad. Un buen parámetro para empezar a medir el tiempo de cocción, es cuando la válvula empieza a sonar o soltar vapor. El tiempo de cocción varía, pero se calcula aproximadamente 1 hora en este paso. Cuando pase este tiempo, apaga el fuego, no destapes la olla (para evitar que explote) y permite que se enfríe a temperatura ambiente, antes de abrir siempre moja un poco la tapa por seguridad. *Puedes hacer este paso de igual manera en una olla normal, no tiene que ser de presión.

5. Sazona los frijoles

Debes saber que los frijoles se destacan por gran capacidad de absorber los líquidos, por ello es importante tener mucho cuidado con el uso de la sal. Un buen consejo es agregar un poco de sal al caldo de cocción y posteriormente cuando estén cocidos sazonar con sal y pimienta, de esta manera evitarás que se salen.

6. Conservación

Los frijoles son un alimento que una vez cocido se conservan bien por bastante tiempo, es importante que contemples no retirar su caldo de cocción y guardarlos en recipientes herméticos en refrigeración. De esta manera pueden durar hasta 7 días, siempre y cuando los conserves bien, procura calentar únicamente la porción que vas a consumir. Una buena alternativa también es congelarlos, se conservan adecuadamente entre 3-6 meses.